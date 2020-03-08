Лучшие поздравления с 8 Марта 2020: открытки, стихи, проза и видео

Вот и наступил один из самых красивых и долгожданных праздников весны - 8 Марта. В этот день все женщины, девушки и девочки получают цветы, подарки, внимание и душевные поздравления.

"Апостроф" собрал самые красивые пожелания, которые помогут сделать праздничный день еще радостнее. Такие теплые и душевные поздравления с 8 Марта 2020 вызовут улыбку на лице жены, мамы, бабушки, подруги, сестры или коллеги.

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Поздравления с 8 Марта в стихах

С прекрасным днем 8 Марта

Примите поздравление!

Желаем море позитива

И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными

Пускай жизнь украшается,

И все мечты заветные

В реальность воплощаются!

С днем 8 Марта! Ты прекрасней всех!

Пусть же в твоей жизни будет слышен смех!

Пусть улыбка счастья светит всем вокруг,

И с тобою рядом будет верный друг.

Удивляй собою, восхищай, дразни,

Пусть же интересны будут твои дни!

Пусть судьба одарит миром и добром,

Радостью, любовью твой наполнит дом!

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8 Марта! Женский праздник!

Весны и солнца светлый день!

И много пожеланий разных

Хочу произнести с колен!

Прекрасным дамам сладкой жизни!

Любви и счастья, доброты,

Удачи, смеха, оптимизма,

Побед и взлетов череды!

Желаю счастья и любви,

Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся мечты,

В прекрасный день - 8 Марта!

Поздравления с 8 Марта в прозе



Пусть 8 марта будет для тебя стартом новой жизни. Оставь позади все невзгоды и горечи - идти вперед с потрясающим весенним настроением и яркими цветочными мечтами.

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Желаю в 8 марта забыть о ежедневных заботах, и окунуться в мир праздника и релакса. Хочу чтобы в твоей жизни всегда было время для отдыха, интересного досуга и любимого хобби. Желаю ценить лучшие моменты и наслаждаться жизнью!

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В ясный, солнечный весенний день просыпается все живое, чтобы радоваться жизни и праздновать женский день. В чудесный праздник желаю вам: улыбок, солнца и любви, заботы и теплоты, добра и красоты! Пусть вас окружают только приятные люди, пусть с вами происходят чудесные события и пускай судьба вас балует только радостными новостями! С 8 Марта! Волшебства вам и магии!

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Моя милая, хрупкая и нежная, я поздравляю тебя с международным женским днем! Я не устаю любоваться тобой каждый день! Ты воплощение женственности, грации и мягкости! Спасибо тебе, родная, за твою женскую заботу и ту радость, которую ты приносишь в мою жизнь!

Видеопоздравления с 8 Марта 2020