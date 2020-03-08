Лучшие поздравления с 8 Марта 2020: открытки, стихи, проза и видео

Вот и наступил один из самых красивых и долгожданных праздников весны - 8 Марта. В этот день все женщины, девушки и девочки получают цветы, подарки, внимание и душевные поздравления.
"Апостроф" собрал самые красивые пожелания, которые помогут сделать праздничный день еще радостнее. Такие теплые и душевные поздравления с 8 Марта 2020 вызовут улыбку на лице жены, мамы, бабушки, подруги, сестры или коллеги.
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Поздравления с 8 Марта в стихах
С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!
Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные
В реальность воплощаются!
С днем 8 Марта! Ты прекрасней всех!
Пусть же в твоей жизни будет слышен смех!
Пусть улыбка счастья светит всем вокруг,
И с тобою рядом будет верный друг.
Удивляй собою, восхищай, дразни,
Пусть же интересны будут твои дни!
Пусть судьба одарит миром и добром,
Радостью, любовью твой наполнит дом!
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8 Марта! Женский праздник!
Весны и солнца светлый день!
И много пожеланий разных
Хочу произнести с колен!
Прекрасным дамам сладкой жизни!
Любви и счастья, доброты,
Удачи, смеха, оптимизма,
Побед и взлетов череды!
Желаю счастья и любви,
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты,
В прекрасный день - 8 Марта!
Поздравления с 8 Марта в прозе
Пусть 8 марта будет для тебя стартом новой жизни. Оставь позади все невзгоды и горечи - идти вперед с потрясающим весенним настроением и яркими цветочными мечтами.
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Желаю в 8 марта забыть о ежедневных заботах, и окунуться в мир праздника и релакса. Хочу чтобы в твоей жизни всегда было время для отдыха, интересного досуга и любимого хобби. Желаю ценить лучшие моменты и наслаждаться жизнью!
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В ясный, солнечный весенний день просыпается все живое, чтобы радоваться жизни и праздновать женский день. В чудесный праздник желаю вам: улыбок, солнца и любви, заботы и теплоты, добра и красоты! Пусть вас окружают только приятные люди, пусть с вами происходят чудесные события и пускай судьба вас балует только радостными новостями! С 8 Марта! Волшебства вам и магии!
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Моя милая, хрупкая и нежная, я поздравляю тебя с международным женским днем! Я не устаю любоваться тобой каждый день! Ты воплощение женственности, грации и мягкости! Спасибо тебе, родная, за твою женскую заботу и ту радость, которую ты приносишь в мою жизнь!
Видеопоздравления с 8 Марта 2020