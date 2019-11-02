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Когда включат отопление? В сети поделились меткой фотожабой на ежегодную проблему украинцев

суббота, 02 ноября 2019, 12:05
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В сети посмеялись над отопительным сезоном, который до сегодняшнего дня еще не начался во всех областях Украины.

Об этом сообщают на странице its_zp в Instagram.

На отсутствие отопления пожаловались жители Запорожья. Там во многих домах еще холодно.

Отметим, что отопление не включили еще во многих городах Украины. Обвиняют в этом местную власть. Так утверждает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По словам главы правительства, в газовых хранилищах Украины накоплено 21 миллиард кубометров газа, работают одновременно все 11 хранилищ.

Как сообщал "Апостроф", ранее обещали, что тепло в дома и квартиры украинцев начнут подавать 15 октября, но это может произойти и раньше при некоторых условиях.

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