Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Советник председателя Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов недавно анонсировал концепцию борьбы с загруженностью центра города и автомобильными заторов. Один из вариантов - специально завысить стоимость парковки в столице, а также ограничить въезд в центр города. "Апостроф" разбирался, какие еще есть варианты избавления столицы от изнурительных пробок.

Масштабы проблемы

Киевские власти упорно пытаются решить проблему городских пробок. Один из вариантов - это упорядочить систему парковки автомобилей на улицах столицы. Ведь, в комментариях в социальных сетях киевляне массово жалуются на отсутствие парковочных мест в центре города.

По данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2019 года в Киеве было зарегистрировано 147 094 транспортных средств. В 2018 году в Киеве зарегистрировали 114 325 автомобилей, а в 2017 году - 167 202 автомобиля

Коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис", определенное единственным муниципальным оператором парковочных мест в комментарии "Апострофу" сообщило, что за КП закреплено 1019 парковочных площадок на 49 795 мест. Это официальные парковки с паркоматами, не считая частных парковочных площадок возле каждого крупного торгового или бизнес-центра. Цены на парковку от горадминистрации закреплены еще в 2013 году и составляют от 5 до 10 гривен в час. Тарифы на парковку в историческом центре самые высокие: Европейская площадь, улицы Михайловская, Большая Житомирская, Владимирская, Красноармейская, Бассейная, Льва Толстого и прочие обойдутся в 10 гривен в час. По 7 гривен в час обойдется стоянка на улицах Подола, в районе Шулявки и Набережной. Самые низкие тарифы - во всем остальном городе за пределами центральных районов – по 5 гривен в час.

На частных парковках возле торговых центров цены стартуют от 15 до 50 гривен в час.

Такая статистика показывает, что если каждый десятый автомобилист Киева приедет на работу в центр города, то в городе начнется транспортный коллапс. Так, собственно, очень часто и происходит. Поэтому киевляне вынуждены оставлять транспортные средства на обочине, затрудняя движение общественного и коммунального транспорта, а также пешеходам. Еще треть автомобилистов предпочитают сэкономить 80 гривен в день и бросают автомобиль в любом приглянувшемся месте - очень часто на газонах, детских площадках либо на узких тротуарах.

Парковка в смартфоне

Идеи, как привести в порядок систему парковки в городе поднимаются в КГГА уже не первый год. В 2017 году Всемирный банк предоставил Киеву рекомендации по разработке транспортной концепции. Одна из ключевых рекомендаций – разгрузка центра города. Рабочая группа из киевских специалистов провела исследование, в котором установили, что 5-6 "разгрузочных" терминалов для автомобилистов около конечных станций метро способны уменьшить транспортный поток в центре на 40%. То есть, жители спальных районов смогут оставить свой автомобиль и добраться в центр на общественном транспорте.

Однако по состоянию на конец 2019 года на балансе города нет перехватывающих паркингов.

В ответ на запрос "Апострофа", в КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что в городе постоянно ведется работа по поиску земельных участков для строительства таких объектов. При этом земельные участки, которые возможно использовать для перехватывающих паркингов "по объективным причинам" на сегодня отсутствуют. "Киевтранспарксервис" поясняет это проблемами с решением имущественно-правовых вопросов, а также отсутствием детальных планов территорий.

Кроме того, в 2020 году Киев планирует ввести автоматизированную систему контроля оплаты за парковку и перейти на автоматизированную фиксацию правонарушений. В частности, по данным СМИ, в феврале 2020 года в столице стартует пилотный проект израильской системы парковки (MPS Park). У нее будет функция определения свободного места и оплаты через специальное приложение в мобильном телефоне. С помощью этого же приложения можно найти себе свободное место на стоянке, а также оплатить услуги. Помимо Израиля, система MPS Park работает также в 50 городах США.

Оставь машину, иди пешком

Советник председателя Киевской городской государственной администрации Максим Бахматов недавно анонсировал еще одну концепцию борьбы с загруженностью центра города. В комментарии "Апострофу" он сообщил, что еще достаточно реальным механизмом уменьшения автопотока на столичных улицах может стать специально завышенная стоимость парковки в центре столицы.

"Проезд по центральным улицам центра Киева должен быть жестко ограничен. Такими механизмами может стать платный въезд, а также высокая стоимость парковки", - сказал он. По его словам парковка в центре должна достигать 2-5 евро в час. Для сравнения, средний часовой тариф парковки в центре Нью-Йорка составляет $27.

Автомобильное сообщество в целом инициативу господина Бахматова поддерживает, однако полагает, что такие идеи должны заходить плавно и постепенно. В комментарии "Апострофу" руководитель общественной организации "Киев автомобильный" Алексей Мкртчян высказал мнение, что подобное решение может стать необходимой мерой, но в будущем.

"Можно сделать платный въезд в центр города или повысить стоимость парковки как в крупных городах Европы, поскольку мы понимаем, что мест не хватает, а построить парковки в центре сложно. Однако прежде всего нужно изменить сознание водителей. Когда водитель будет понимать, что его неправильно припаркованный автомобиль увезет эвакуатор, то он не станет бросать машину, где попало, а припаркует ее на разрешенном месте", - сказал он.