Операция "профанация": как у Зеленского с Кличко поделили Киев

Местные выборы, которые пройдут осенью этого года по всей Украине, обещают выдаться крайне горячими. В центре внимания окажется Киев, за контроль над финансовыми ресурсами которого ожидается необычайно жесткая борьба. Впрочем, команда Зеленского, похоже, упустила возможность получить монопольную власть в столице. На каких условиях "слуги" будут делить власть с Виталием Кличко, читайте в материале "Апострофа".

"Договорняк" с Ермаком

Мэр Киева Виталий Кличко, который успешно "пересидел" президента Петра Порошенко, судя по всему, рассчитывает не только сохранить свою власть при Зеленском, но и попытаться уже через 4 года с кресла столичного градоначальника "катапультироваться" в президентское кресло. Как рассказали "Апострофу" информированные источники в мэрии, у Кличко уже было несколько встреч по этом поводу. "К нему неоднократно приходили "топы", которые прямо говорили, что он – Кличко – единственный, кто остался из старых политиков. Так что теперь мэр Киева раздумывает над новыми горизонтами", - рассказал нам собеседник.

Радужные перспективы Кличко связаны с тем, что ему удалось не только удержаться в кресле несмотря на тщетные попытки его сбить со стороны нардепов из "Слуги народа", представляющих окружение олигарха Игоря Коломойского, но и договориться с новоиспеченным главой Офиса президента Андреем Ермаком. В результате, в конце 2019 года кампания по увольнению Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации приостановилась, канул в Лету проект решения о проведении досрочных выборов в Киеве, а экс-гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, который должен был возглавить КГГА, в кулуарах Верховной Рады называют не иначе, как "сбитым летчиком".

"Идею с продвижением Ткаченко забросили еще в ноябре, когда стало понятно, что кандидатура Ткаченко "не взлетит": вся социология была против него. Указ об увольнение Кличко провели через все инстанции и оставили у президента на столе. Впрочем, тот его подписывать не спешит", – рассказывает собеседник. Судя по недавним словам Ермака о том, что он знаком с Кличко больше 20 лет, и знает его как великого спортсмена и "как мэра, которого избрали киевляне", это вряд ли произойдет. Тем более, что в СМИ обратили внимание на назначения руководителя департамента благоустройства КГГА Алексея Кулебы, а также и.о. руководителя КП "Киевблагоустройство" Николая Бойко, которых связывают с Ермаком.

После недавнего ухода из Офиса президента Андрея Богдана, который был главным инициатором отставки Кличко, похоже, что реальных оппонентов у Кличко в команде Зеленского больше не осталось.

Андрей Богдан покинул Офис ПрезидентаФото: informator.press / Роман Петушков

Директор общественной организации "Центр проектных исследований "Уровень жизни" Игорь Ляшенко считает, что позиция Кличко остается слабой, однако признает: в Офисе президента трогать его уже, скорее всего, не будут. "По его увольнению все инстанции пройдены и президент может его уволить в любую минуту. Но я считаю, что "слуги" упустили возможности, не заменив Кличко на должности председателя КГГА. Сейчас им будет сложнее. Бывший реальный претендент Александр Ткаченко, похоже, интереса бороться за пост мэра не проявляет. Зачем? У него все хорошо: он – парламентарий, председатель важного комитета, уважаемый человек. Зачем ему лишняя головная боль? Все же Киев – это не чистая политика. Это проблемы, хозяйственные вопросы, коррупция и кумовство... Хлопотное место", – говорит он "Апострофу".

Кто пойдет от Зеленского

На Банковой сейчас подбирают кандидата, которого выдвинут против Кличко осенью этого года. Цель – не победить Кличко, а отправить на мэрские выборы своего кандидата "для галочки".

"Может это будет праймериз, может кто-то из киевских мажоритарщиков по результатам праймериз. В этом году выборы не только в Киеве, работы много. Результаты выборов в ОТО показали, что бренд "Слуги народа" не всегда дает максимальный результат. А идти только в Киевсовет, не выдвигая своего кандидата на мэры, означает автоматическое падение поддержки партийного списка", – рассказывает собеседник в руководстве партии "Слуга народа".

Источники из стана "слуг" утверждает: последнее слово в вопросе кандидата в мэры остается за новым главой Офиса президента Андреем Ермаком. "Все идет к тому, что от "Слуги народа" будет баллотировать кум Ермака Николай Тищенко. Понятное дело, у Кличко он выиграть не сможет, но формальность – выдвижение собственного кандидата в мэры – будет соблюдена", - отметил источник в Офисе президента.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий утверждает, что предпочтения киевлян на муниципальных выборах отличаются от парламентских.

"У "Слуги народа" могут делать ставки на любого кандидата – от Ткаченко до Тищенко. Видеоролик с президентом Зеленским сильно повысит рейтинг кандидата уже на старте. Но в Киеве не стоит равняться на выборы в Верховную Раду, когда кандидатам даже не нужно было ничего делать – получив официальную поддержку от "Слуги народа", они автоматически получали мандат. На муниципальных выборах в Киеве это не работает. Все-таки мэр столицы – это четвертое по значимости лицо государства после президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады", – говорит он.

По данным эксперта, на поддержку Зеленского также рассчитывал основатель клиники "Евролаб", бизнесмен и ведущий Андрей Пальчевский. Правда, по информации "Апострофа", Пальчевский с самого начала пришелся не ко двору президента, и предыдущий глава ОП Андрей Богдан заблокировал ему доступ на Банковую. "Это было сделано несмотря на дружеские и бизнес-связи с первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром. В результате Пальчевский принялся критиковать Богдана, а дальше его подхватил пул телеканалов Медведчука – "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые начали его раскручивать как кандидата в мэры", - отметил информированный источник. Существует очень высокая вероятность того, что Пальчевский будет баллотироваться в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За життя". Если, конечно, с Офиса президента его не позовут к себе. Впрочем, его откровенно пророссийская риторика вряд ли этому будет способствовать…

Андрей ПальчевскийФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Возможной кандидатурой называют еще одного соратника Ермака, народного депутата Андрея Холодова. На уровне руководства партии его персона обсуждалась, но учитывая достаточно негативный бекграунд (связь с семьей Медведчуком через его жену, а также "серые схемы" с МАФами), скорее всего, кандидатуру Холодова оставят в резерве.

Кто еще против Кличко

Как рассказал "Апострофу" представитель одной из столичных компаний по политическому консалтингу, которая просчитывала расклады на выборах мэра Киева, по состоянию на февраль на кресло главы столицы могли претендовать более десятка кандидатов, несмотря на то, что штабная работа ни у кого еще не начиналась.

"Осенью 2019 года была заказана социология, куда помимо Кличко, включили шоумена Сергея Притулу и журналиста Дмитрия Гордона. Притула тогда неожиданно получил больше 30% поддержки у киевлян. По нашей информации, партия "Голос" рада бы поторговаться с Кличко по киевским вопросам, но Притула имеет родственные связи с экс-нардепом Виталием Хомутынником – они женаты на родных сестрах – и скорее всего, последний будет помогать Притуле в дальнейшей политической карьере. Для начала – договорившись об "отступных" за отказ Притулы идти в мэры", - рассказал собеседник.

В свою очередь, команда экс-президента Петра Порошенко, пока остановилась на секретаре Киевсовета Владимире Прокопиве, который, к слову, еще в июле прошлого года подал в отставку, ожидая досрочных выборов, но сейчас сидит в президиуме горсовета и о своем фальстарте уже не вспоминает.

А вот у "Батькивщины" серьезные проблемы с кандидатом. Полноценной фигуры, которая могла бы побороться за мэрское кресло, на данный момент у них нет. Ветеран партии Юлии Тимошенко Владимир Бондаренко, который на мэрских выборах 2015 года занял четвертое место, набрав 7,86% голосов, фактически выпал из большой политики. Кто может заменить его – непонятно…

"Серебряный" призер предыдущих мэрских выборов Борислав Береза, который в 2015 году вышел во второй тур вместе с Кличко, будет принимать участие в выборах и в этот раз. Впрочем, пока что внятной кампании он не ведет и мэра Киева не критикует.

Официально о своих амбициях стать мэром Киева пока заявили только бывшие народные депутаты-мажоритарщики Андрей Ильенко и Юрий Левченко. Последний, к слову, планирует создавать собственную партию, активно критикуя Кличко и его окружение за провалы в управлении столицы.

Столар и "Космос"-младший

Среди потенциальных кандидатов в мэры в последнее время начал фигурировать сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан, который начал достаточно активную медиа-кампанию. В ряде СМИ появились интервью и комментарии с его участием. Это может свидетельствовать о желании Черновецкого-младшего посмотреть на реакцию общественного мнения.

Несмотря на крайне высокий антирейтинг, Черновецкие сохраняют серьезное, хоть и кулуарное, влияние на политические процессы в Киеве. "По большому счету, многолетний "серый кардинал" при Виталии Кличко Вадим Столар – это представитель Черновецких в Киеве. Появление Степана Черновецкого – это проба пера. А вдруг удастся еще раз провернуть фокус с "бабушками Черновецкого". Хотя, признаться, шансов на это – немного", - рассказал "Апострофу" один из политтехнологов, специализирующихся на избирательных кампаниях в Киеве.

Сейчас Столар – народный депутат от ОПЗЖ и сумел провести по спискам партии Медведчука-Бойко целую группу депутатов, ориентирующихся на него. "Перед парламентскими выборами ему удалось договориться с Вадимом Рабиновичем. Тот отдал Столару свою квоту. Очевидно, что не безвозмездно", - отметил информированный источник.

Вадим СтоларФото: unian

Тем не менее, как рассказали "Апострофу" сразу несколько источников из КГГА, Столар продолжает оставаться одним из ближайших людей в окружении Кличко. И всячески - в том числе и в материальном плане - ему помогает...

Сколько стоит победить Кличко

Несмотря на инфраструктурные провалы Кличко в Киеве, приходится признать, что на выборах с ним бороться будет крайне тяжело. "Одно дело – информационная кампания, совсем другое – амбиции на кресло мэра. Кличко сейчас остается единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки. Любые несистемные кандидаты будут отнимать рейтинг у "Слуги народа", а не Кличко", – говорит Голобуцкий.

По мнению Игоря Ляшенко, основной силой Виталия Кличко на предстоящих выборах является отсутствие сильных конкурентов.

"Экзотика типа Черновецкого, его детей, других – реальных шансов на избрание не имеет. Имеет только сам Кличко в случае, если "слуги" откажутся вообще бороться за пост киевского головы, и более или менее вменяемый кандидат от "Слуг народа". Для "выстрела" малоизвестного кандидата надо 5-10 миллионов долларов с непонятным исходом. Не уверен, что такие деньги и такие интересы найдутся", – говорит он "Апострофу".

Впрочем, отсутствие конкурентов у Кличко еще не означает, что ему гарантирована победа. К тому же у действующего мэра сейчас нет политической силы, на поддержку которой он мог бы рассчитывать. Партия "УДАР" находится в анабиозе и не подает никаких признаков политической жизни. "Солидарность", под флагами которой в Киевсовет было заведено большинство депутатов, сейчас стала "Европейской солидарностью" и дистанцировалась от Кличко. Поэтому перед Кличко стоит двойная задача – выиграть выборы мэра и получить свою фракцию в горсовете.

"Проблема наших политических партий, в том, что для них муниципальная политика находится на последнем месте. О ней вспоминают перед выборами, по такому же принципу формируют списки кандидатов в депутаты. При этом не готовят своих местных лидеров, которые бы имели политический вес на выборах городского головы", – говорит "Апострофу" эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко.

По его словам, Кличко имеет высокий рейтинг, равно как и антирейтинг, который связан с его крайне неэффективной деятельностью и непрофессионализмом.

"Эта деятельность уже привела к трудовой миграции. В столице не хватает водителей троллейбусов и трамваев, работников метрополитена, педагогов, младшего медицинского персонала. Работать некому… Городская инфраструктура находится не просто в стагнации, а полностью разрушается. Сейчас строятся большие массивы нового жилья, которые инфраструктура не способна обслуживать. Думаю, очень скоро это скажется на его стоимости. Киев перестает быть комфортным для жизни и работы. Не только для киевлян, но и для жителей других городов, которые раньше ехали сюда работать", – подчеркивает Матвиенко.

Пока же за счет подковерных договоренностей с Банковой Кличко рассчитывает третий раз подряд победить на выборах мэра Киева. По слухам, для того, чтобы показать хоть какой-то результат своей деятельности мэр-боксер планирует за месяц-два до выборов открыть станцию метро "Мостицкую" на Виноградаре, которую сейчас строят в авральном порядке…