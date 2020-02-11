Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку"

Отставка главы Офиса президента Андрея Богдана хоть и не стала неожиданностью, все же вызвала немало вопросов относительно дальнейшей работы президентской вертикали при его преемнике Андрее Ермаке. Почему же президент Владимир Зеленский сменил главу ОП именно сейчас, - разбирался "Апостроф".

Когда достали "разборки"

То, что главе Офиса президента Андрею Богдану осталось сидеть в своем кресле недолго, "Апостроф" писал еще две недели назад. Одна из главных причин – серьезные конфликты внутри команды Зеленского, катализатором которых выступал сам Богдан. Эту причину впоследствии, объясняя свое решение об отставке Богдана, публично озвучил и сам Владимир Зеленский.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как у них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или людей. А все, кто работает в Офисе - они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал Зеленский.

Как рассказали источники "Апострофа" в Офисе президента, Богдан хоть и был не разлей вода с Зеленским, но регулярно устраивал скандалы. Доставалось его подчиненным. Да, и вообще – практически всем людям, входящим в ближайшее окружение президента. В СМИ писали о непростых отношениях Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым. Были подковерные войны Богдана с тем же Ермаком. Доходило до хамства. Впрочем, говорят, что Ермак вел себя всегда корректно. Этот фактор (конечно, если не учитывать его близкие отношения с Дмитрием Козаком из Администрации президента РФ) сыграл решающую роль в повышении Ермака.

По словам главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Ермак и Богдан изначально были самыми близкими фигурами, имеющими доступ к президенту Зеленскому, но их кардинально отличала манера поведения.

"Оба на начальном этапе демонстрировали результат, но у Ермака не было амбиций, в отличие от Богдана. В дальнейшем противостояние между политиками за право быть первым возле президента привело к сегодняшней ситуации. Есть информация, что в последнее время Богдан конфликтовал с "кварталовцами" в команде президента. Зеленский не любит конфликтов, потому было принято такое решение", - сказал Фесенко "Апострофу".

"В пользу Ермака указывает и то, что он командный игрок, неконфликтный. Он продолжал демонстрировать результаты и дальше, не плел интриги. Он эффективно справился с задачей переговоров в Нормандском формате, с обменом пленными, с газовым контрактом. Такие вещи ценятся в командной игре", - подчеркнул Фесенко.

Впрочем, Богдан до последнего пытался удержаться в своем кресле, действуя в излюбленной кулуарной манере. "Он прекрасно видел, что его "оттирают" от Зеленского. Это выражалось в том, что, начиная с новогодних праздников он отсутствовал на важных закрытых совещаниях, - рассказал "Апострофу" информированный источник в ОП. - Богдан даже пытался заручиться поддержкой двух своих заместителей – Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Но это не помогло. Тем более, что у Тимошенко самого сейчас большие неприятности, и он вполне может быть уволен в ближайшее время. Сейчас ему подыскивают замену, но с кадрами у Зеленского - проблемы".

"Мавр" Богдан накопил негатива

"Увольнение Богдана было неизбежным, - считает политолог, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. - Как говорят, "мавр сделал свое дело, мавр может уходить".

После победы на выборах президента у Зеленского не было никакого кадрового резерва, поэтому формирование команды было на Богдане.

Андрей БогданФото: unian

"За этих девять месяцев он накопил достаточно негатива, в том числе решений, которые идут в разрезе с соблюдением законности. Богдан реализовал решение о досрочном прекращение полномочий парламента и досрочных выборах, он же настаивал на так называемом "турборежиме". Давайте вспомним, что назначение Богдана главой Администрации президента, позже - Офиса, также проходило с нарушением закона о люстрации", - напомнил эксперт.

И устраняя Богдана, который уже успел стать одиозной фигурой, президент дает сигналы западным партнерам.

"Он показывает, что отходит от влияния людей, близких к Коломойскому", - подчеркнул Алексей Гарань.

В свою очередь, директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что отношения между Зеленским и скандальным олигархом вряд ли пострадают от этого решения.

"Влияние Коломойского на президента присутствует, но формат их отношений точно не требует посредника в лице Андрея Богдана. Как меняется это влияние, мы сможем увидеть по решениям судов в деле ПриватБанка", - сказал Магда в комментарии "Апострофу".

Однако по мнению экс-нардепа, эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, Богдан повторил судьбу "любых друзів" времен Ющенко. И нет ничего удивительно, что Зеленский избавился от своего некогда ближайшего соратника.

"Богдану было поручено построить новую систему власти, подобрать кадры на ключевые должности. Свою задачу он выполнил, но, как видно, не успешно. За девять месяцев мы увидели падение промышленного производства, дыру в бюджете и проваленную борьбу с коррупцией. Кому-то за это нужно было отвечать… "Любых друзів", которые без стука открывают двери, указывают на то, что и как нужно делать, как правило, убирают в первый год. Думаю, что стоит ждать увольнений и других людей из команды президента. Для баланса могут уволить кого-то из лагеря оппонирующих к Богдану", - сказал "Апострофу" Попов.

С Поповым соглашается и Владимир Фесенко. "Не ищите здесь геополитики, усиления влияния Вашингтона или Москвы. Их здесь нет. Я бы сказал, что это итог игр и войны около украинского престола", - считает Фесенко.

Новый курс от Ермака

Чего же ждать от нового главы Офиса президента?

"Я не думаю, что с приходом в ОП Ермака что-то поменяется во внутренней политике страны. У нового главы не будет механизмов влияния, а будет много административной работы. Кроме того, мы уже видели, что все поручения президента и раньше шли и ретранслировались через Ермака", - считает Игорь Попов.

Андрей ЕрмакФото: unian

Стоит напомнить, что региональной политикой активно занимается заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. Тем не менее, Ермак тоже имеет свои интересы. Речь, в частности, о столичных вопросах, где новый глава ОП имеет весьма серьезные интересы. Так, именно Ермака называют главным переговорщиком с мэром столицы Виталием Кличко. В результате этих договоренностей выборы в Киеве были поставлены на паузу, а ставленнику команды Коломойского Александру Ткаченко так и не удалось заполучить кресло главы КГГА.

Магда также обращает внимание на то, что Ермак сумел сконцентрировать в своих руках влияние на внешнеполитическом направлении.

"Все это произошло не просто так. На Ермака сконцентрированы переговоры по основным дипломатическим направлениям – США, РФ и Нормандский формат. Ему удалось достичь определенных успехов в вопросах разведения войск, возврата пленных. При этом работа Министерства иностранных дел демотивирована, а это нехорошо. Здесь интересно другое: кто займет место Ермака? Кому президент и глава Офиса поручат стать помощником по вопросам внешнеполитической деятельности?", - задается вопросом эксперт.

Впрочем, в Офисе президента бытует мнение, что Ермак попытается и дальше контролировать "международку". Как минимум это касается российского направления, где его связи наиболее весомы.

"Он – главный коммуникатор Зеленского с Кремлем. И передать эту функцию кому-то другому Ермак не может. Даже если у него вдруг возникнет такое желание", - говорит "Апострофу" один из чиновников в ОП.

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В то же время Алексей Гарань прогнозирует опасность интенсификации отношений Киева с Кремлем после назначения Ермака.

"Мы видим, что команда Зеленского, в частности сам Ермак - сторонники прямых переговоров с Российской Федерацией. Здесь мы ведем сложную дипломатическую игру с РФ, где без посредников опасно оставаться. Российская сторона уже заявляет, что хочет провести обмен послами, а это ловушка. Ранее мы отказались от послов, сознательно пойдя на снижение уровня дипломатических отношений из-за военной агрессии РФ. Если мы сейчас согласимся на восстановление послов в Киеве и Москве - это будет большая ошибка. Почему? Поскольку это будет свидетельствовать о нормализации отношений при сохранении войны на Донбассе и оккупации Крыма", - считает Гарань.

В любом случае, кадровые перестановки в Офисе президента активизируют переговоры Киева с Кремлем, где явно с нетерпением ждали этого назначения. Ведь не даром буквально одновременно с назначением Ермака в Москве спикер Путина Дмитрий Песков публично заявил, что новый заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, которого Ермак всячески расхваливал в недавнем интервью, стал главным по "украинским делам". Но означает ли это тотальный "дрейф" Украины в сторону России, как об этом говорят некоторые эксперты – большой вопрос…