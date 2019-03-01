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Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций

пятница, 01 марта 2019, 15:23

2 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону". "Эль-Класико" пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В Украине прямая трансляция матча не запланирована. В России встречу грандов мирового футбола покажет "Первый канал". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Сетанта Спорт".

Последняя встреча "Реала" и "Барселоны" состоялась на этой неделе. В среду в матче Кубка Испании каталонцы разгромили "королевский" клуб на выезде со счетом 3:0.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице "Реал" идет третьим и отстает от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты.

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