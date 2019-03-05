Боруссия Д - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

5 марта в Дортмунде местная "Боруссия" сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом". Встреча команд пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк". Первая игра завершилась победой англичан со счетом 3:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Тоттенхэм".

Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

БОРУССИЯ - ТОТТЕНХЭМ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Ранее между собой соперники встречались пять раз. Трижды побеждали англичане, еще две победы на счету "Боруссии". В последний раз в Дортмунде "Боруссия" и "Тоттенхэм" играли в 2017 году. Тогда на стадии группового этапа Лиги чемпионов победу праздновали англичане со счетом 2:1.

БОРУССИЯ - ТОТТЕНХЭМ