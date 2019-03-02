Где смотреть онлайн Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

5 марта в Дортмунде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Тоттенхэм Хотспур".

Транслировать эту встречу в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 2". В России поединок покажет "Матч! Футбол 1".

Начало матча в 22.00.

БОРУССИЯ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал о том, что защитник "Тоттенхэм Хотспур" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.