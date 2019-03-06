Как "Динамо" победить "Челси": практически невозможно, но есть нюансы

В 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против лондонского "Челси", одного из лучших клубов Англии. Первая игра состоится 7 марта на "Стэмфорд Бридж". Своим мнением о дуэли киевлян и лондонцев с "Апострофом" поделился известный футбольный журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

На мой взгляд, "Динамо" достался один из самых сильных соперников. Учитывая, что для "Челси" победа в Лиге Европы может стать единственной возможностью играть в Лиге чемпионов – они в любом случае не будут играть расхлябано.

Скорее всего Сарри выставит полуторный состав – допустим, даст отдохнуть Азару, Рюдигеру, Жоржиньо, Канте. Но я нисколько не сомневаюсь, что те, кто выйдут на поле, будут играть серьезно.

В чемпионате по потерянным очкам "Челси" идет на четвертом месте, но в турнирной таблице команда занимает только шестую строчку. Отложенный матч еще надо будет выиграть. К тому же, впереди у "Челси" матчи с "Ливерпулем" и "Эвертоном" на выезде – есть где терять очки в чемпионате.

Поэтому "Динамо" будет очень тяжело пройти "Челси" – скажем так, это будет практически невозможно.

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Теоретические шансы у "Динамо", конечно же, есть. Мало ли что случится, как будет складываться игра. Конечно, нелепо говорить, что у "Динамо" нет ни малейшего шанса.

Как "Динамо" не проиграть в Лондоне? Первое – нужно играть максимально самоотверженно, дисциплинированно и плотно. Второе – киевлянам должна сопутствовать колоссальная удача. И третье – кураж должен поймать Денис Бойко.

Стоит отметить, что у "Динамо" есть кадровые проблемы. Ведь в Лондоне не будет ни Вербича, ни Соля. Потеря Соля – это вообще огромная проблема, потому что испанец является очень мастеровитым и забивным форвардом. Его в матчах с "Челси" будет очень не хватать. Тем более, когда нет ни Соля, ни Бедесина, ни Вербича, очень трудно себе представить, кто будет играть на острие атаки в Лондоне. В Киеве Хацкевич, вполне возможно, вернется к старому варианту с Вербичем на острие. Но Вербич более полезен, играя на левом фланге.

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Что касается не самой лучшей формы "Челси", то команда уже отошла от череды неудачных игр. Более того, это может сыграть негативно (против "Динамо") в том плане, что "Челси" во многом переосмыслил свою игру: и финал Кубка лиги с "Манчестер Сити", и матч с "Тоттенхэм Хотспур" в чемпионате показали, что "Челси" против сильных соперников играет несколько иначе. То есть команда не стесняется закрываться, не стесняется играть по принципу собаки на сене, может позволить и себе не играть и не дать сыграть сопернику.