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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Порту - Рома Онлайн-трансляция матча

Португальский и итальянские клубы поспорят за путевку в четвертьфинал

среда, 6 марта 2019, 00:10
Португальский и итальянские клубы поспорят за путевку в четвертьфинал Фото: twitter.com/fcporto

6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют португальский "Порту" и итальянская "Рома". Встреча состоится в Порту на стадионе "Драгау". В первой встрече "Рома" обыграла "Порту" со счетом 2:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Рома".

Начало матча в 22:00.

ПОРТУ - РОМА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в групповом турнире "Порту" занял первое место в группе D, набрав 16 очков в матчах с "Шальке" (1:1, 3:1), "Локомотивом" (3:1, 4:1) и "Галатасараем" (1:0, 3:2). "Рома" финишировала на второй позиции в группе G, сыграв с "Реалом" (0:3, 0:2), "Викторией Пльзень" (5:0, 1:2) и ЦСКА (3:0, 2:1).

Главный арбитр матча - Джюнейт Чакыр (Турция).

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