Где смотреть онлайн Порту - Рома: расписание трансляций

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальским "Порту" и итальянской "Ромой". Встреча пройдет на стадионе "Драгау" в Порту.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Рома".

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Порту" - "Рома" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России этот поединок будет показывать телеканал "Матч ТВ".

ПОРТУ - РОМА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Рома" обыграла "Порту" на своем поле со счетом 2:1.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Рома" крупно проиграла "Лацио" в чемпионате Италии.