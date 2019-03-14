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Динамо - Челси Онлайн-трансляция матча

Динамо сыграет с Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

четверг, 14 марта 2019, 00:05
Динамо сыграет с Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы Фото: EPA

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле примет лондонский "Челси". Встреча пройдет на НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

Начало встречи в 19.55 по киевскому времени.

Напомним, что в первом матче киевляне уступили лондонскому гранду со счетом 0:3.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Лондонский клуб не испытал особых трудностей в первой встрече с "Динамо", практически гарантировав себе место в четвертьфинале турнира. После победы над киевлянами "Челси" в чемпионате потерял очки в игре с "Вулверхэмптоном", в то время как "Динамо" в национальном первенстве разгромило "Арсенал-Киев".

Главным арбитром встречи назначен 37-летний Тобиас Штилер из Германии. Его помощниками будут соотечественники Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертый арбитр - Ян Зейдель.

Динамо
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Челси

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