Динамо - Челси Онлайн-трансляция матча

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле примет лондонский "Челси". Встреча пройдет на НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

Начало встречи в 19.55 по киевскому времени.

Напомним, что в первом матче киевляне уступили лондонскому гранду со счетом 0:3.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Лондонский клуб не испытал особых трудностей в первой встрече с "Динамо", практически гарантировав себе место в четвертьфинале турнира. После победы над киевлянами "Челси" в чемпионате потерял очки в игре с "Вулверхэмптоном", в то время как "Динамо" в национальном первенстве разгромило "Арсенал-Киев".

Главным арбитром встречи назначен 37-летний Тобиас Штилер из Германии. Его помощниками будут соотечественники Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертый арбитр - Ян Зейдель.