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Без шансов: "Челси" разгромил "Динамо" в Лиге Европы - видеообзор

четверг, 07 марта 2019, 23:51
Фото: twitter.com/chelseafc

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде проиграло лондонскому "Челси" со счетом 0:3.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Динамо".

Счет был открыт на 17-й минуте встречи, отличился Педро, который ворвался в штрафную, обыгрался с Жиру, и с близкого расстояния переиграл Бойко. Все тот же Педро мог оформить хет-трик еще до перерыва, но динамовцев выручил Бойко.

В середине второго тайма англичане увеличили преимущество в счете благодаря прекрасному удару Виллиана со штрафного. В концовке встречи киевляне создали свой единственный момент за матч, но Сидклей с близкого расстояния головой пробил неточно. На 90-й минуте Хадсон-Одои с паса Лофтус-Чика довел счет до разгромного.

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится в Киеве 14 марта.

"Челси" Англия – "Динамо" Киев Украина - 3:0 (1:0)

Голы: Педро (17), Виллиан (65), Хадсон-Одои (90)

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 62), Педро, Баркли (Лофтус-Чик, 62), Виллиан (Хадсон-Одои, 78), Жиру.

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

Предупреждения: Шепелев (9), Буяльский (41).

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