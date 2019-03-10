Динамо - Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

14 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Челси".

Победа киевлян в домашней встрече оценивается коэффициентом 3,70, ничейный результат - 3,32, а успех лондонцев - 2,23.

На то, что "Динамо" сотворит грандиозную сенсацию и пройдет в следующий этап турнира, дается коэффициент 26,00. В то же время на проход "Челси" делать ставку не имеет смысла - букмекеры дают коэффициент 1,005.

Напомним, в первой игре "Динамо" на выезде проиграло "Челси" со счетом 0:3.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что перед ответным матчем против "Челси" "Динамо" одержало разгромную победу в чемпионате Украины.