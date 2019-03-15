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Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Андрей Столярчук о поражении "Динамо" от "Челси" и будущем команды

Адриан Радченко пятница, 15 марта 2019, 16:16
Андрей Столярчук о поражении "Динамо" от "Челси" и будущем команды Александр Хацкевич Фото: facebook.com/fcdynamoua

В 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от лондонского "Челси". 0:8 - по сумме двух встреч и 0:5 в Киеве - худший результат динамовцев в домашнем матче.

О причинах блеклой игры киевлян и о будущем команды "Апостроф" поговорил с футбольным комментатором АНДРЕЕМ СТОЛЯРЧУКОМ.

- Результат противостояния "Динамо" - "Челси" действительно показывает состояние дел в "Динамо" или это в какой-то мере совпадение?

- Частично - это последствия разницы в классе, которая присутствует сейчас между "Челси" и "Динамо", частично - стечение обстоятельств. Сейчас "Динамо" находится не в лучшей физической форме, команда абсолютно не могла прессинговать. А не прессингуя команду такого класса, как "Челси", добиться успеха невозможно. Поэтому, повторюсь, это совокупные последствия разницы в классе и функциональном тонусе.

- Игроки "Челси" прессинговали даже при счете 5:0, а наши практически не использовали этот элемент футбола. Дело только в физической форме или команда не готова к серьезным задачам и таким противостояниям?

- Опять же, на мой взгляд, здесь половинчатая причина. С одной стороны, парни выкладывались, но получить пять ударов под дых в таком матче - это большой удар по психологии команды. Но я не скажу, что кто-то филонил или не хотел играть. Тот же Кендзера, который проиграл почти все в матче, все равно старался. Просто на данный момент такой класс и такое состояние этих игроков, что они не могут конкурировать с "Челси". Но у меня нет никаких вопросов по тому, как они выкладывались на поле.

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- Есть ли у нынешнего "Динамо" какое-то будущее?

- Я думаю, что стратегия, связанная со ставкой на молодых футболистов из академии, имеет большое будущее. Просто нужно этих игроков объединять высококлассными легионерами, такими как, к примеру, Вербич, которого очень не хватало в матчах с "Челси". Я уверен, что эта команда имеет будущее, вопрос лишь в том, с этим ли тренером.

Мне кажется, что "Динамо" за почти два года работы Хацкевича не прогрессирует большими шагами. Команда играет в тот же футбол, что и два года назад. Игроки набрались опыта, но нельзя сказать, что команда существенно прибавила - как в организации, так и в качестве игры. Я считаю, что стратегия имеет будущее, команда также имеет будущее. Но, возможно, нужно найти нового Лобановского, нового Павлова, умеющего работать с молодыми игроками, умеющего встраивать таких футболистов в канву командной игры.

- Немецкий "Шальке", который также провалился в Лиге чемпионов, уже принял кардинальное решение, поблагодарил тренера, и будет двигаться вперед. Почему мы не видим такого же от Суркиса?

- Возможно, Суркис пока не хочет рисковать, так как продолжается борьба в чемпионате Украины, есть риск потерять второе место и квалификацию Лиги чемпионов - там борьба с "Александрией" идет. Поэтому, исходя из этого, Суркис решил взять паузу и уже вернуться к вопросу каких-то кардинальных оргвыводов после окончания чемпионата, во время подготовки к новому сезону. Мне кажется, что пауза связана только с этим.

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- Есть ли у "Динамо" шансы побороться с "Шахтером" за первое место?

- Я считаю, что шансов нет. Разница в очках не так велика, но (между командами) большая разница в классе. Мне кажется, что, к сожалению, шансов у "Динамо" побороться за чемпионство очень мало - скорее нужно думать о сохранении второго места.

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