Надеяться и молиться: что грозит Украине за Мораеса

После успешного старта в отборочном турнире на чемпионат Европы-2020 сборная Украины оказалась в эпицентре скандала в связи с натурализацией бразильского футболиста Жуниора Мораеса. Федерация футбола Португалии подала протест в УЕФА, в котором говорится о том, что Федерация футбола Украины нарушила правило получения Мораесом футбольного гражданства страны.

Грозит ли Украине потеря 4-х очков, на чьей стороне закон, и кто должен понести наказание за ситуацию с Мораесом - на эти вопросы "Апострофу" ответил футбольный журналист, главный редактор журнала "Футбол" АРТЕМ ФРАНКОВ.

- Как может закончиться скандал с Жуниором Мораесом?

- Он может закончиться как угодно. Я могу только надеяться и молиться, чтобы он закончился в нашу пользу. Все аргументы, которые я слышал в пользу нашей "неубиенной" позиции - это якобы проведенные консультации с официальными лицами УЕФА, а также соблюдение внутренних законов Украины. Все они не очень убедительные.

- На что бьют те же португальцы и Люксембург в меньшей степени?

- На нарушение ценза оседлости в размере пяти лет. Только на это. Никаких других вариантов здесь быть не может. Никто не оспаривает украинское гражданство Жуниора Мораеса. Они оспаривают его футбольное гражданство. Большинство людей не понимает, что футбольное и политическое гражданства - это абсолютно несовпадающие вещи. Они могут быть общими, но это не обязательно.

- Мораес должен был по-футбольному быть пять лет на территории Украины?

- Совершенно верно. Далее вопрос исключительно толкования данной нормы устава ФИФА. Не думаю, что УЕФА возьмет и закроет этот вопрос, так как речь идет именно об уставе ФИФА. Подобными вещами, то есть натурализациями, занимается ФИФА.

- Какие у нас шансы избежать наказания, если закон все-таки нарушен?

- Нарушение - это очень интересный вопрос. Юриспруденция - наука тонкая. В том числе, спортивная юриспруденция. Есть норма закона - непрерывность пребывания. Но ее можно истолковать. Была ли нарушена непрерывность пребывания Мораеса в Украине арендой в "Тяньцзинь Цюанцзянь"? Далее начинается война юристов, одни говорят, что норма читается таким образом, и что аренда означает нарушение, прерывание непрерывности. А другие говорят обратное. Для того, чтобы мы сохранили четыре очка и продолжили борьбу за первое место в группе, нужна, чтобы наша точка зрения возобладала.

Я, как журналист, судить не берусь, так как юриспруденция - наука очень специфическая. Здесь должны говорить только профессионалы. Причем желательно профессионалы спортивные и никоим образом не заинтересованные. То есть мнение украинских, португальских и люксембургских юристов меня не интересует.

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Начнем с того, что я совсем не понял поведение нашей федерации, которая жутко торопилась с Мораесом Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Есть ли у нашей федерации возможность нанять таких специалистов, которые отстоят ее интересы в УЕФА и ФИФА?

- Начнем с того, что я совсем не понял поведение нашей федерации, которая жутко торопилась с Мораесом. Как только Мораес получил гражданство Украины, его тут же заслали в сборную. Хотя здравый смысл подсказывает, что сначала сделайте запрос в соответствующий комитет ФИФА. Пусть они письменно ответят, что он имеет право играть за сборную Украины. И потом этой бумажкой можно было бы снять любые вопросы раз и навсегда.

- Был ли задан такой вопрос в ФИФА?

- Прозвучала фраза: "мы консультировались со специалистами УЕФА". Но кто у нас специалист УЕФА? Павелко? Он же член исполкома. Может с ним проконсультировались, можно ли натурализовать Мораеса? Но он же не в юридическом комитете.

Поэтому ситуация с Мораесом спровоцированная подобным поведением. Что за спешка была? Спешка нужна только при ловле блох, но никак не при натурализации футболиста. В данной ситуации спровоцировали подобную разборку, и я очень надеюсь, что наша точка зрения окажется превалирующей. Здравый смысл, еще какие-то соображения, существующая практика. Но, опять-таки, это очень серьезный вопрос, о котором не хочется просто так болтать языком.

- В худшем случае у нас будет минус четыре очка. Повлияет ли как-то это на наши шансы в квалификации Евро-2020?

- Это страшно повлияет. Любое очко жизненно важно при такой борьбе, как между Португалией, Сербией и Украиной.

Если нечто такое все же произойдет, то первым делом во имя очищения нашего футбола, все руководство ФФУ должно дружными рядами уйти в отставку. Все, кто к этому причастен хоть каким-то образом. Главный начальник, который за все отвечает, тот, кто этим занимался непосредственно и так далее. Встали и ушли.

- В том числе и руководитель федерации?

- Конечно, а как иначе? Если подобное произойдет, я даже думать о таком не хочу. Я верю в нашу позицию, но я бы поступал намного осторожнее. Есть такие предохранительные клапаны, которые нужно везде расставлять.

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Я верю в нашу позицию, но я бы поступал намного осторожнее Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Как эта ситуация повлияет на политику натурализации игроков в дальнейшем?

- У нас сейчас из кандидатов на натурализацию я вижу только Исмаили. Но у нас на левом фланге есть Миколенко. Поэтому практического смысла натурализации Исмаили я не вижу. Здесь я становлюсь на позицию Андрея Шевченко, который говорит: "Пусть получает украинское гражданство". Но не по футбольным соображениям, а по каким-то своим. Если хочет, пусть получит, а мы дальше посмотрим.

- Может ли ситуация с Мораесом отбить интерес к натурализации?

- Если наказания не миновать, то это будет глупейшая техническая ошибка определенных чиновников, которая не должна влиять на процесс. Условно говоря, если из автомата Калашникова стрелял какой-то солдат и дернул затвор так, что у него там заело, то это не повод отказываться от автомата Калашникова целиком. Условно говоря, не автомат виноват, а тот кто его использовал.

А поиски заговора со стороны "Динамо" - это просто клиника. Запустить подобное со стороны "Динамо" - значит уронить стоимость своих игроков. У нас четыре очка сейчас, все на виду в Европе, Цыганков забил Люксембургу. Это все миллионы и миллионы евро. А потом бабах, и нам дают технические поражения с резким уменьшением шансов на выход на Евро-2020. Можно представить, как это все бьет по финансам "Динамо", в том числе. Это просто бред. Предположить, что португальцы не имеют возможности зайти на Transfermarkt и посмотреть данные, кто и когда переходил...

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А поиски заговора со стороны "Динамо" - это просто клиника Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Идет волна против "Динамо"?

- Обратите внимание на якобы анонимное письмо, которое пришло в Португалию. Причем из Киева. На кого намек-то? На "Арсенал-Киев" или на кого? На "Зарю" Луганск или на "Оболонь"? Были статейки, в которых прямо и писалось, что трудовая книжка Мораеса лежала в "Динамо", и только там знали все подробности. Transfermarkt и Wikipedia - это же, как известно, "закрытые" источники и туда просто так не попадешь.