Скандал с бразильцем в сборной Украины: появилось новое важное уточнение

В Португалии опровергли заявление генерального секретаря Федерации футбола Украины Юрия Записоцкого касательно ситуации с натурализацией нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

С опровержением слов Запицоского выступило португальское издание Record

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что ФФУ не консультировалась с УЕФА по вопросу натурализации Мораеса, и Европейский футбольный союз не подтверждал возможность участия форварда в матчах квалификации Евро-2020.

Ранее Записоцкий заявлял, что ФФУ провела консультации со специалистами ФИФА и УЕФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины.

Напомним, сборные Португалии и Люксембурга подали протест в УЕФА с целью оспорить результаты матчей с Украиной в квалификации Евро-2020 из-за якобы незаконной натурализации Мораеса. После этого УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Украины.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Украина может подать ответную жалобу на Люксембург.