Скандал с натурализацией бразильца в сборной Украины: появилась новая информация

Федерация футбола Португалии подала протест на сборную Украины, получив анонимное письмо о нападающем Жуниоре Мораесе.

Об этом сообщает программа "Профутбол".

По данным источника, в письме была полная информация о возможном нарушении украинцами правила натурализации футболиста. В результате этого и был подан протест на итог матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Украиной, который завершился со счетом 0:0. Затем к португальцам присоединился Люксембург, который проиграл Украине со счетом 1:2.

Напомним, что для получения украинского гражданства человеку нужно непрерывно прожить в стране пять лет. Мораес прожил в Украине четыре года и семь месяцев, а затем перешел в китайский клуб. После этого бразилец вернулся в Украину и непрерывно прожил в стране еще 21 месяц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Люксембург оконфузился с жалобой в УЕФА из-за Мораеса.