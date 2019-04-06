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Барселона - Атлетико Онлайн-трансляция матча

Лидеры чемпионата Испании сойдутся в ключевом матче туре

суббота, 6 апреля 2019, 00:05
Лидеры чемпионата Испании сойдутся в ключевом матче туре

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграет с мадридским "Атлетико". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико".

Начало матча в 21:45.

Фаворитом матча по версии букмекеров является каталонский клуб. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 1,80. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 4,75.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

После 30 туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 70 очков. "Атлетико" занимает второе место, имея в активе 62 очка.

Барселона
-
Атлетико
21:45

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