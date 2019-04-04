Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

В рамках 1/4 финала Кубка Украины 7 апреля встретятся "Шахтер" и "Динамо". Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".
Начало встречи - в 17.00.
Прямую трансляцию всеукраинского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".
ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Полуфиналист Кубка Украины определится по итогам одной встречи.
Отметим, что "Шахтер" и "Динамо" в этом сезоне играли друг против друга уже три раза. На счету "Динамо" две победы (обе - со счетом 1:0), у "Шахтера" - одна (2:1).
Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что в ФФУ приняли странное решение по матчу "Шахтер" - "Динамо".