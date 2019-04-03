Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

7 апреля в рамках 1/4 финала Кубка Украины встретятся гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение "горнякам". На то, что основное время матча завершится победой "Шахтера", можно поставить с коэффициентом 1,80, тогда как на победу "Динамо" - 5,50, а на ничью - 3,80.

На то, что в полуфинал турнира выйдет "Шахтер", букмекеры дают коэффициент 1,39, а на проход "Динамо" - 3,10.

Напомним, эта встреча будет для команд уже четвертой в текущем сезоне. Матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), а в рамках УПЛ команды обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный тренер оценил шансы "Шахтера" и "Динамо" в матче за Кубок Украины.