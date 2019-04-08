Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити Онлайн-трансляция матча

Во вторник, 9 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" сыграет против "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира "Тоттенхэм Хотспур" оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (3:0 и 0:1), а "Манчестер Сити" уверенно прошел другую немецкую команду - "Шальке" (3:2, 7:0).

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травм помочь хозяевам в этой игре не смогут два Эрика - Дайер и Ламела. У гостей также из-за повреждений поединок пропустят Клаудио Браво, Фабиан Делф и украинский полузащитник Александр Зинченко.