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Манчестер Юнайтед - Барселона Онлайн-трансляция матча

Английский и испанский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов

вторник, 9 апреля 2019, 15:12
Английский и испанский клубы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов

В среду, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Барселоны". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем раунде турнира "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "ПСЖ" (1:2 и 3:1), а "Барселона" прошла другую французскую команду - "Лион" (0:0, 5:1).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Из-за травм помочь хозяевам в этой игре не смогут защитники Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, а также форвард Алексис Санчес, ранее выступавший за "Барселону".

У гостей также из-за повреждений поединок пропустят защитник Томас Вермален и полузащитник Рафинья Алькантара.

Между собой в еврокубках команды встречались 11 раз. "Манчестер Юнайтед" одержал в этих играх три победы. "Барселона" выиграла четыре матча. Разница мячей: 20-15 в пользу каталонской команды.

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