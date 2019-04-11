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Арсенал - Наполи Онлайн-трансляция матча

Англичане и итальянцы сойдутся в четвертьфинале Лиги Европы

четверг, 11 апреля 2019, 00:05
Англичане и итальянцы сойдутся в четвертьфинале Лиги Европы

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Наполи". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Наполи".

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Арсенала" можно поставить с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Наполи" предлагается коэффициент 3,00.

Главный арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания).

Напомним, что в предыдущих раундах плей-офф "Арсенал" одолел белорусский БАТЭ (0:1 и 3:0) и французский "Ренн" (1:3 и 3:0). "Наполи" был сильнее швейцарского "Цюриха" (3:1 и 2:0), а также австрийского "Ред Булл Зальцбург" (3:0 и 1:3).

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22:00

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