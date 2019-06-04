Карпаты - Волынь: онлайн трансляция

В первом стыковом матче за место в украинской Премьер-лиге сыграют львовские "Карпаты" и луцкая "Волынь". Встреча состоится во Львове на стадионе "Украина".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Карпаты" - "Волынь".

Начало встречи в 19:00.

Главный судья - Максим Козыряцкий.

Напомним, что "Карпаты" финишировали на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 33 очка. "Волынь" с 52 очками заняла третье место в Первой лиге.

Львовский и луцкий клубы провели между собой 31 матч. 15 раз успех сопутствовал "Карпатам", четырежды были зафиксирована ничья, и 12 раз сильнее была "Волынь". Разница мячей 31-27 в пользу "Карпат".

"Карпаты" являются более титулованным клубом. В своей истории львовяне становились обладателями Кубка СССР, завоевывали бронзовые медали чемпионата Украины, а также дважды доходили до финала Кубка Украины. "Волынь" трижды доходила до полуфинала Кубка Украины.