ЦСКА - Заря: онлайн трансляция

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет с болгарским ЦСКА.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Заря".

Начало матча в 20:30.

Встреча пройдет в Софии на стадионе "Васил Левски". Это будет первый очный матч между командами. Обслуживать игру будет швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

ЦСКА - ЗАРЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



В предыдущем раунде Лиги Европы "Заря" оказалась сильнее черногорской "Будучности" (3:1, 1:0). ЦСКА, обменявшись победами со счетом 1:0 с хорватским "Осиеком", вышел в следующую стадию турнира благодаря победе над соперником в серии пенальти.

Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).