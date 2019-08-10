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Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

В центральном матче 3-го тура чемпионата Украины встретятся два отечественных гранда

суббота, 10 августа 2019, 09:05
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В центральном матче 3-го тура чемпионата Украины встретятся два отечественных гранда

В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало матча в 17:00.

Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский". Это будет 92-й очный матч между соперниками за время независимости Украины. Минимальное преимущество в личных играх удерживает "Шахтер" - у "горняков" 33 победы против 32 "викторий" у киевлян. Еще 26 матчей завершились вничью.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первых двух турах будущие соперники одержали по две победы. С 6 набранными очками они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. Стопроцентный показатель набранных очков также имеет дебютант высшего дивизиона "Колос" из Ковалевки.

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