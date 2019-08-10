Динамо - Шахтер: онлайн видео трансляция

10 августа состоится центральный матч третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское "Динамо" на своем поле примет донецкий "Шахтер".
ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию принципиального противостояния. Встреча начнется в 17:00.
Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.
По итогам двух сыгранных туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по шесть баллов и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. По разнице забитых-пропущенных мячей киевляне и дончане также имеют равные показатели.
ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Динамо" в чемпионате Украины.