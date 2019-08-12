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Динамо - Брюгге: онлайн трансляция

Динамо и Брюгге поспорят за выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов

понедельник, 12 августа 2019, 01:15
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Динамо и Брюгге поспорят за выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов Фото: twitter.com/clubbrugge

13 августа на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и бельгийским "Брюгге". В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Брюгге".

Начало матча в 20:30.

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Обслужит матч хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком. Помогать ему будут судьи на линиях Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный арбитр - Марио Зебец.

Победитель противостояния между украинским и бельгийским коллективами в плей-офф раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария). В первом матче австрийский клуб одержал победу на чужом поле со счетом 2:1.

Ранее пути "Брюгге" в еврокубках пересекались с "Шахтером" и "Днепром". Баланс встреч между "горняками" и "Брюгге" является абсолютно равным. Команды одержали по две победы и четырежды сыграли вничью. "Днепр" обыграл бельгийцев дважды и один раз была зафиксирована ничья.

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