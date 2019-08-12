Чего ждать от "Динамо" в Лиге чемпионов: о чем говорит история

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". Для выхода в следующий раунд турнира "бело-синим" необходимо отыграть гандикап в один мяч, который вице-чемпион Украины пропустил в первой встрече.

Для "Динамо" это не первый случай, когда в ответной игре приходится наверстывать упущенное в первой игре. Вспомним, как киевляне справлялись с этой задачей ранее в квалификации Лиги чемпионов.

Сезон-1996/97. Первый раунд. Первый матч.

"Рапид" Вена - "Динамо" Киев - 2:0

Ответный матч.

"Динамо" Киев - "Рапид" Вена - 2:4

Ответный матч начался для киевлян весьма неплохо. Уже на 6-й минуте Юрий Калитвинцев вывел чемпиона Украины вперед. Однако все в этом противостоянии стало ясно еще до конца первого тайма, когда в ворота Александра Шовковского влетело три мяча. После перерыва "Динамо" удалось забить еще раз - Юрий Максимов установил окончательный счет матча.

Сезон-1998/99. Второй раунд. Первый матч.

"Динамо" Киев - "Спарта" Прага - 0:1

Ответный матч.

"Спарта" Прага - "Динамо" Киев - 0:1, по пен. - 1:3

Ответный матч вошел в историю киевского клуба. После выхода сезоном ранее в четвертьфинал турнира "Динамо" считалось безоговорочным фаворитом в этой паре. Однако чешскому чемпиону удалось сотворить сенсацию в Киеве.

В ответной игре гостям не удавалось забить столь необходимый гол вплоть до 88-й минуты, когда мяч в воротах "Спарты" оказался после рикошета от ее же игрока Петра Габриэла. А в серии пенальти феномально сыграл Шовковский, отразивший три удара хозяев.

В том же сезоне киевляне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии" (3:3, 0:1).

Сезон-2004/05. Третий раунд. Первый матч.

"Динамо" Киев - "Трабзонспор" Трабзон - 1:2

Ответный матч.

"Трабзонспор" Трабзон - "Динамо" Киев - 0:2

Киевляне достаточно неожиданно уступили в первом домашнем матче турецкому клубу со счетом 1:2. Тем не менее, в ответном матче "Динамо" удалось взять реванш благодаря голам Горана Гавранчича и Диого Ринкона и выйти в групповую стадию Лиги чемпионов.

Сезон-2011/12. Третий раунд. Первый матч.

"Динамо" Киев - "Рубин" Казань - 0:2

Ответный матч.

"Рубин" Казань - "Динамо" Киев - 2:1

В противостоянии с казанским клубом все было решено практически в первом матче. Отыграть два мяча у команды Курбана Бердыева в те годы не смогла бы, пожалуй, любая команда мира. Это подтвердит знаменитая "Барселона" Хосепа Гвардиолы, которая двумя сезонами ранее в играх с "Рубином" набрала очко и забила только один мяч. "Динамо" смогло лишь забить гол престижа. Сделал это уже в самом конце игры Олег Гусев.

Сезон-2018/19. Плей-офф раунд. Первый матч.

"Аякс" Амстердам - "Динамо" Киев - 3:1

Ответный матч.

"Динамо" Киев - "Аякс" Амстердам - 0:0

В минувшем сезоне дорогу киевлянам на пути в групповую стадию Лиги чемпионов перешел "Аякс", который в итоге стал главным открытием турнира. После поражения в гостях "Динамо" так и не смогло забить хотя бы гол сопернику в Киеве и возродить интригу в противостоянии.

Таким образом, из пяти противостояний в квалификации ЛЧ, когда киевляне проигрывали первый матч, им удавалось пройти дальше в двух случаях. Надеемся, что уже завтра эта цифра увеличится до трех побед.

Ранее "Апостроф" сообщал, что испанский хавбек "Динамо" пообещал камбэк в ответной игре с "Брюгге".