Динамо - Брюгге - 3:3 Хроника матча, видео голов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" разошлось миром с бельгийским "Брюгге" и не сумело пробиться в плей-офф раунд. В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Брюгге".

"Динамо" - "Брюгге" - 3:3 (1:1)

Голы: Буяльский (5), Шепелев (50), Мехеле (90+3, автогол) - Дели (38), Вормер (88), Огенда (90+6)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич (Беседин, 69), Андриевский (де Пена, 46), Цыганков, Буяльский, Родригеш, Шепелев (Фран Соль, 83).

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Предупреждения: Тау (9), Мата (22), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79).

Удаления: Бурда (82), Тау (84).

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Статистика матча: удары 11-12, в створ 4-5, владение мячом 48%-52%, угловые 9-5, фолы 12-20.

Матч завершен! Ничья 3:3 и "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов.

90+6 - ГОЛ! Огенда вышел один на один и переиграл Бойко. 3-3.

90+3 - ГООООООООООООООООООООООООЛ! Соль выиграл верх после подачи с углового и сделал скидку во вратарскую и Мехеле срезал мяч в собственные ворота! 3-2! Вновь равный счет по сумме двух встреч! Еще есть шанс, нужен один гол!!!

90 - Шесть минут компенсировал арбитр во 2-м тайме.

88 - ГОЛ! Соболь быстро вбросил аут на Опенду, который отдал пас на Вормера и голландец с 14 метров пробил точно в гол. 2-2! "Динамо" теряет все шансы выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

87 - Опасно! Беседин навесил на дальнюю штангу, но Цыганков немного не добрался до мяча.

86 - Желтая карточка Ванакену за споры с арбитром.

84 - Удаление у "Брюгге"! Тау врезался в Бойко в борьбе за мяч и получил красную карточку! Уравнялись составы у нас!

83 - Замена у "Динамо"! Соль вместо Шепелева, усиливают атаку киевляне.

82 - Удаление! Бурда сбил Тау и получил желтую карточку, которая стала для него второй. Арбитр тут же достал из кармана красную карточку. "Динамо" остается вдесятером.

81 - Замена у "Брюгге"! Опенда вместо Окерере.

81 - Окереке пробил по воротам пяткой в прыжке, но удар получился слабым и Бойко поймал мяч.

79 - Окереке в борьбе за мяч наступил на ногу лежащему Буяльскому и получил желтую карточку.

76 - Моментище! Родригес ворвался в штрафную, убрал защитника, но с 12 метров пробил выше ворот! Какой был шанс!

75 - Цыганков навесил с углового, но Миньоле сыграл на выходе и забрал мяч.

73 - Миколенко пробил головой после подачи с углового - неточно.

72 - Опасно! Беседин прострелил с фланга, мяч отскочил к Бурде, который пробил с острого угла, но мяч зацепил ногу защитника и перелетел ворота!

69 - Замена у "Динамо"! Беседин вместо Вербича.

68 - Момент! Ванакен выиграл верх и пробил головой - рядом со штангой!

67 - Опасно! Ошиблись киевляне в своей штрафной и Мехеле пробил с близкого расстояния, но защитники заблокировали удар.

66 - Последовал пас из глубины в штрафную на Окереке, форвард принял мяч на грудь и пробил, но Бурда успел подставить ногу.

64 - Ванакен отдал острый пас в штрафную на Вормера, но голландец не смог принять мяч.

60 - Бурда рукой сорвал атаку "Брюгге" и получил желтую карточку. Впрочем, на повторе видно, что мяч попал в грудь украинцу.

58 - Вормер навесил со стандарта, но Бурда выбил мяч.

57 - Кадар сфолил перед своей штрафной и получил желтую карточку.

55 - Миколенко фолом сорвал контратаку "Брюгге" и получил желтую карточку.

52 - Замена у "Брюгге"! Диатта вместо Денниса.

50 - ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Вербич с фланга сместился в центр и пробил, мяч попал в штангу, но первым на добивании оказался Шепелев! 2-1! Счет по сумме двух встреч - 2:2. Теперь "Динамо" нужно забить еще один гол!

48 - Вербич нанес дальний удар - неточно.

47 - Момент! Шепелев ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол, но Миньоле отбил мяч.

Начался второй тайм!

В перерыве в составе "Динамо" произошла замена! Вместо Андриевского вышел Де Пена.

Статистика 1-го тайма: удары 4-5, в створ 1-2, владение мячом 49%-51%, угловые 3-3, фолы 4-10.

Первый тайм завершен! Счет ничейный - 1:1!

45 - Две минуты компенсировал арбитр в 1-м тайме.

44 - Тау в борьбе за мяч руками завалил Миколенко, а затем еще и зацепил его ногой по голове. Впрочем, арбитр не стал наказывать форварда.

43 - Владеют преимуществом бельгийцы в последние минуте. Никак нельзя "Динамо" пропускать второй гол.

41 - Момент! Тау мощно пробил с 19 метров, но Бойко вытащил мяч из-под перекладины! Суперсейв!

38 - ГОЛ! Последовала подача с углового и Дели ударом головой отправил мяч в ворота. 1-1! По сумме двух встреч "Брюгге" вышел вперед со счетом 2:1. Теперь киевлянам нужно забивать не меньше двух мячей.

35 - Вернулся на поле Дели, продолжает матч ивуариец.

34 - Проблемы у Дели, получил он повреждение при верховой борьбе с Родригесом. Вдесятером пока "Брюгге".

32 - Ванакен мощно пробил с 20 метров - очень неточно.

31 - Цыганков с фланга выполнил перспективную подачу со штрафного, но никто из партнеров до мяча не добрался.

29 - Деннис ворвался в штрафную, но с острого угла пробил мимо ворот.

27 - Деннис получил пас в штрафной "Динамо", но арбитр зафиксировал офсайд.

24 - Цыганков выполнил штрафной удар, но попал в стенку.

23 - Мата грубо сыграл против Цыганкова в 20 метрах от ворот и получил желтую карточку. Будет опасный стандарт.

21 - Миколенко классно прострелил с фланга, но Родригес в падении немного не добрался до мяча.

20 - Соболь нашел в штрафной Окерере, но игрок "Брюгге" пробил в сторону углового флажка.

19 - Ванекен пытался пробить с линии штрафной, но Бурда в блестящем стиле помешал сопернику нанести удар с убойной позиции.

17 - Моментище! Вербич обыгрался с Шепелевым, но с 10 метров пробил мимо ворот!

15 - Буяльский выбегал в перспективную атаку, но сделал неудачную передачу на Миколенко, который врывался в пустой фланг.

14 - Еще один пас на Родригеса от Буяльского, но передача оказалась слишком сильной и мяч прилетел в руки вратарю.

10 - Последовал заброс в атаку из глубины, но Родригес оказался в офсайде.

8 - Тау совершил фол в атаке и принялся бурно протестовать против решения арбитра. Желтая карточка за неспортивное поведение.

5 - ГОООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Миколенко прострелил с фланга и Буяльский с близкого расстояния отправил мяч в ворота! 1-0! Счет по сумме двух встреч сравнялся - 1:1!

3 - Мехеле грубо сыграл против Кендзеры и получил устное предупреждение от арбитра.

Матч начался!

Расстановка игроков "Динамо".

Ранее "Апостроф" рассказывал, как "Динамо" играло в еврокубковых матчах после поражения в первом поединке.

Игроки "Динамо" сыграют в белых футболках, шортах и гетрах, вратарская форма - желтая, бельгийцы выйдут на поле в черно-синем комплекте формы (голкипер - в красном).

Футболисты "Брюгге" готовятся к матчу прямо в отеле.

14:44. Своим прогнозом на матч поделился бывший вратарь "Динамо" Илья Близнюк: "Будем надеяться, что киевляне смогут выполнить задачу. Безусловно, это будет непросто, но пора бы сделать еще один шаг на пути в групповую стадию Лиги чемпионов, где "бело-синие" не выступали уже два года. Очень хочется увидеть там две команды из Украины. Не стоит забывать и о коэффициентах для страны.

Думаю, с первых минут хозяева будут действовать агрессивно, а помогут им в этом болельщики, которых, надеюсь, будет не меньше, чем на поединке с "Шахтером". Предположу, что подопечные Александра Хацкевича забьют по голу в каждом из таймов".

13:58. Интересно, что киевляне сегодня провели товарищеский матч. Вот его результат:

"Динамо" - сборная Беларуси U-19 - 5:0

Голы: Цитаишвили, 25; Сидклей, 38; Янаков, 80; Исаенко, 81; Шапаренко, 83.

"Динамо": 1. Малыш, 18. Кузык, 3. Романчук, 19. Хондак, 20. Сидклей, 4. Кадири, 8. Надольский, 10. Шапаренко, 11. Цитаишвили, 17. Мащенко, 23. Исаенко.

Запасные: 12. Слуцкий, 5. Шелест, Сирота, 2. Дмитрук, 6. Бражко, 7. Янаков, Сухоручко.

12:16. Известный комментатор Игорь Цыганык поделился прогнозом на матч: "Прогнозирую, что "Динамо" выиграет и даже рискну предположить, что ответный матч завершится со счетом 2:0".

Обслужит матч хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком. Помогать ему будут судьи на линиях Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный арбитр - Марио Зебец.

Победитель противостояния между украинским и бельгийским коллективами в плей-офф раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария). В первом матче австрийский клуб одержал победу на чужом поле со счетом 2:1.

Ранее пути "Брюгге" в еврокубках пересекались с "Шахтером" и "Днепром". Баланс встреч между "горняками" и "Брюгге" является абсолютно равным. Команды одержали по две победы и четырежды сыграли вничью. "Днепр" обыграл бельгийцев дважды и один раз была зафиксирована ничья.