Ломаченко - Кэмпбелл: все о предстоящем супербое в Лондоне

В субботу, 31 августа, в Лондоне на арене O2 украинец Василий Ломаченко предпримет попытку завоевать третий чемпионский пояс - к уже имеющимся у него титулам WBA Super и WBO наш соотечественник может добавить вакантный пояс WBC. Препятствием на пути к объединению поясов для украинца является британец Люк Кэмпбелл.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

"Апостроф" предлагает обратить внимание на самые интересные моменты предстоящего поединка двух олимпийских чемпионов.

НЕДЕЛЯ ДО БОЯ: РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

28 августа, среда – открытая тренировка, 19.00

29 августа, четверг – пресс-конференция, 15.00

30 августа, пятница – официальное взвешивание, 15.00

31 августа, суббота – начало вечера бокса, 17.30

Интересно, что все билеты на предстоящий бой уже распроданы.

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СТАТИСТИКА БОЕВ

Для Ломаченко это будет лишь 15-й бой на профессиональном ринге. В его пассиве всего одно поражение: 1 марта 2014 года в Сан-Антонио он уступил мексиканцу Орландо Салидо раздельным решением судей. После этого он выиграл 12 боев подряд, и его серия продолжается. 10 из 13 боев он завершил досрочно.

Кэмпбелл в ближайшую субботу проведет 23-й бой на профессиональном ринге. Он проиграл только два боя - французу Иву Менди, у которого впоследствии взял реванш, и венесуэльцу Хорхе Линаресу, которого, кстати, Ломаченко в непростом бою победил. 16 из 20 раз британец побеждал нокаутом.

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И Ломаченко, и Кэмпбелл являются олимпийскими чемпионами. Оба побеждали на играх 2012 года в Лондоне: украинец - в весовой категории до 60 кг , а британец - в весовой категории до 56 кг. Обоим по 31 году. Кэмпбелл с ростом 175 см на 5 см выше нашего соотечественника. В размахе рук преимущество тоже на его стороне - 180 см против 166 см у украинца. Оба дебютировали на профессиональном ринге в 2013 году. Процент побед нокаутом выше у Кэмпбелла - 73% против 71%.

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СЛОВА БОКСЕРОВ

Перед боем оба боксера уважительно отзывались друг о друге. Тем не менее, Кэмпбелл не сомневается в своей победе. "Мое мнение такое, что друг с другом подерутся два лучших легковеса в мире. Это будет увлекательный бой. Я чувствую так, будто нахожусь в своей лучшей форме.

Ломаченко – мой самый большой вызов в карьере. Думаю, это будет мое лучшее выступление в карьере и я хочу, чтобы вы это увидели. Я буду рад победить любым путем. Если будет возможность нокаута, то фантастично. Если нет, то нет", - сказал британец.

Ломаченко в свою очередь выделил сильные стороны своего будущего соперника и неожиданно заговорил о возможном завершении карьеры. "Он чувствует дистанцию, у него хорошая защита. Он использует свой джеб, правую руку. Он умный соперник.

У меня такая ситуация, что мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, что год, два или три - и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма", - сказал Ломаченко.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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Большинство экспертов сходятся во мнении, что бой завершится досрочной победой украинского боксера.

Так, экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч сказал: "Пожалуй, Ломаченко слишком талантлив для Кэмпбелла. Люк - топ-аматор, победитель Олимпийских игр. У него крутая любительская карьера, он умеет ударить и не пропустить удар в ответ. Но мы видели его поражения. Видели, как он пропускает. Ломаченко - один из величайших спортсменов в истории бокса. Его можно сравнить разве что с пиковым Роем Джонсом. Скорость, рефлексы, тайминг - все при нем. В моих словах нет ни капли неуважения к Люку. Просто никому не побить Ломаченко".

Экс-чемпион в тяжелом весе Тони Белью придерживается схожего мнения: "Ломаченко - лучший в мире. Есть вещи, которые он делает, какие я не в состоянии объяснить. По части атаки и защиты он - ближе всех к пиковому Рою Джонсу. А тот, считаю, был величайшим боксером".

Другой бывший чемпион мира в тяжелом весе Дэвид Хэй сказал следующее о предстоящем бое: "Если и есть стиль, который поможет одолеть Ломаченко, то он не традиционный. Потому что сам Ломаченко боксирует нетрадиционно. Он постоянно находит способ быть для соперника неудобным. Если Кэмпбелл не будет пытаться нокаутировать Василия, то сможет брать раунды: он рукастый левша с крепкой плюхой".

Британец Энтони Кролла, который проиграл Ломаченко нокаутом в его последнем бою, тоже ставит на украинца: "Я действительно желаю Люку всего самого хорошего. Я уверен, он хорошо подготовится, а его тренер приготовит отличный план на бой. Я думаю, он будет двигаться и пытаться использовать свои преимущества, но я уверен, Ломаченко в определенный момент подловит его".

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Тем не менее, некоторые из специалистов оставляют шансы в бою и Кэмпбеллу.

В частности, экс-чемпион в полусреднем весе Пол Малиньяджи заявил: "Кэмпбелл - быстрый, вышколенный боец. Все это, однако, не значит, что он победит. Но у него есть база, чтобы сделать Ломаченко непростой бой. Опять же, он может психологически потревожить Василия. В скучном бою Ломаченко не победить - он перестучит по очкам. Нужно побеждать его в рубке".

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс отметил: "Обычно, когда бой приближается, мнения о том, кто победит, делятся примерно 50/50. Но сейчас мне кажется, что недостаточно людей дают Люку шанс. Они не видят его работы изо дня в день. Если вы в восторге от Ломаченко, вы всегда будете за него. Не списывайте Люка, грядет исторический бой".

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