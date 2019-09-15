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Лион - Зенит: онлайн трансляция

Французский и российский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

воскресенье, 15 сентября 2019, 14:41
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Французский и российский клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский "Лион" встретится с российским "Зенитом". Встреча состоится во вторник, 17 сентября, в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Зенит".

Начало поединка - в 19:55.

Между собой "Лион" и "Зенит" ранее встречались всего два раза. Оба матча состоялись в 2015 году на стадии группового этапа Лиги чемпионов и завершились победами российского клуба - 3:1 и 2:0.

ЛИОН - ЗЕНИТ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Франции "Лион" занимает 5-е место после 5 туров, набрав 8 очков. "Зенит" в чемпионате России является лидером после 9 сыгранных матчей. В активе клуба из Санкут-Петербурга 20 очков.

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