"Шахтер" начинает и... чего ждать от старта "горняков" в Лиге чемпионов

Сегодня, 18 сентября, в 22:00 в Харькове на стадионе "Металлист" донецкий "Шахтер" возьмет старт в Лиге чемпионов сезона-2019/20. Соперником "горняков" в первом туре будет сильнейшая команда Англии и главный фаворит группы C - "Манчестер Сити".

"Апостроф" проанализировал главные моменты предстоящей встречи чемпионов Украины и Англии.

А СУДЬИ КТО

Обслуживать встречу будет португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. Помогать ему будут Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Функции резервного арбитра исполнит Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.

Ранее Диаш уже обслуживал матч с участием "Шахтера". В сезоне-2015/16 он работал на первой игре 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "Андерлехтом". Донецкая команда тогда оказалась сильнее бельгийцев - 3:1.

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



В сезоне-2013/14 португалец обслуживал два матча с участием украинских команд. "Черноморец" сыграл вничью в гостях с "Црвеной Звездой" (0:0) в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, а "Днепр" также на выезде уступил "Фиорентине" в заключительной встрече группового этапа того же турнира.

КТО ВНЕ ИГРЫ

У "Шахтера" главное опасение на счет участия в матче вызывает состояние Тайсона. Бразилец получил действительно страшный удар от своего одноклубника Исмаили в последнем матче чемпионата Украины. Однако по последней информации, полузащитник будет готов выйти сегодня на поле стадиона "Металлист".

Точно из-за травм у "горняков" не сыграют Александр Пихаленок и Давит Хочолава.

У "Манчестер Сити" проблемы с составом более серьезные. Точно из-за травм в Харькове не сыграют Эмерик Ляпорт, Лерой Сане и Джон Стоунз. Под вопросом остается участие в игре Бенжамена Менди и Фила Фодена.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Рискнем предположить, что Луиш Каштру и Хосеп Гвардиола сегодня сделают ставку на следующих исполнителей.

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Соломон, Коноплянка, Мораес.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Гарсия, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Марез, Агуэро, Стерлинг.

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ

Перед матчем наставник "горняков" Луиш Каштру рассыпался в комплиментах своему коллеге из "Манчестер Сити".

"Пеп Гвардиола? Я знаю то, что знает абсолютно весь мир: это один из лучших тренеров мира, работающий в одном из лучших клубов мира. В лучшем чемпионате планеты. На каком уровне он находится? Ни для кого не секрет: на самом топовом, какой только может быть у тренера", - сказал Каштру.

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ



В свою очередь, Гвардиола пошутил, что уже купил квартиру в Харькове. Этими словами испанский специалист напомнил, как часто в последнее время его команда играет с "Шахтером". Также главный тренер "горожан" сказал, что уважает донецкую команду: "Каждый раз с "Шахтером" играть интересно. Тайсон, Марлос и Степаненко - хорошие игроки. Знаю, что в команде больше нет Ракицкого. Сложность Лиги чемпионов в том, что в группе дистанция очень короткая, всего шесть матчей. С "Шахтером" будет сложно и интересно. Я очень уважаю "Шахтер".

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают фаворитом данного поединка "Манчестер Сити", который, к слову, является и главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. На победу английского клуба в сегодняшнем матче дается коэффициент 1,34. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 9,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,80.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Для "Шахтера" и "Манчестер Сити" это будет пятый очный матч между собой. Ранее "горняки" и "горожане" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в двух предыдущих розыгрышах турнира. В сезоне-2017/18 команды обменялись домашними победами - 2:0 в Манчестере и 2:1 в Харькове. При этом и "Манчестер Сити" и "Шахтер" вышли в 1/8 финала турнира - "горожане" с первого места, а "горняки" - со второго.

Годом позже обе встречи выиграл английский топ-клуб. В Харькове подопечные Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 3:0, а в Манчестере - 6:0. "Горожане" прогнозируемо финишировали первыми в группе, а чемпион Украины стал третьим, пропустив вперед еще и французский "Лион".

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Футбольный эксперт Михаил Метревели считает, что "Шахтеру" нужно рискнуть в матче с "Манчестер Сити" и использовать высокий прессинг. "Мы помним два последних матча против "Манчестер Сити". Необходимо извлечь уроки. Второе - нужно выбрать тактику. Это может быть высокий прессинг, вот как "Заря" играла против "Шахтера".

"Шахтер" очень плохо переваривает, когда играет без мяча. Можно попытаться рискнуть в домашней игре, сыграть вот таким образом", - сказал Метревели.

Спортивный комментатор Алексей Андронов считает, что в Харькове обязательно будут забитые мячи. "Мне кажется, это тот матч, от которого надо ждать забитых мячей. Команды недавно играли между собой в Лиге чемпионов. И тогда это был кромешный ужас для донецкого клуба. Сейчас и "Манчестер Сити" несколько другой, не такой неуязвимый. Поменялся и "Шахтер", - считает Андронов.