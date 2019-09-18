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Где смотреть онлайн Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций

среда, 18 сентября 2019, 09:10
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В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся чемпион Украины "Шахтер" и чемпион Англии "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и английским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 3".

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Шахтер" и "Манчестер Сити" провели между собой четыре матча в еврокубковых турнирах. Три раза побеждал "Манчестер Сити", а однажды сильнее был "Шахтер". Разница мячей 12-2 в пользу английского клуба.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" и "Заря" устроили голевую феерию в Харькове, "Манчестер Сити" опозорился в чемпионате Англии.

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