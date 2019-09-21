Милан - Интер: онлайн трансляция

В субботу, 21 сентября, в матче 4-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграет с "Интером". Миланское дерби состоится на стадионе "Сан-Сиро".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Интер".

Начало встречи - в 21:45.

Это будет 182-е по счету миланское дерби. Преимущество в личных противостояниях удерживает "Интер". На счету "нерадзурри" 67 побед при 57 ничьих и 57 "викториях" "Милана".

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает 7-е место, набрав 6 очков. "Интер" лидирует, являясь единственной командой, которая выиграла все три матча на старте Серии А. В минувшем сезоне матчи между командами завершились двумя победами "нерадзурри" - 3:2 в гостевой встрече и 1:0 в домашней.