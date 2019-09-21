RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Милан - Интер: онлайн трансляция

Миланские гранды встретятся в дерби в чемпионате Италии

суббота, 21 сентября 2019, 12:30
читати статтю українською
Миланские гранды встретятся в дерби в чемпионате Италии

В субботу, 21 сентября, в матче 4-го тура чемпионата Италии "Милан" сыграет с "Интером". Миланское дерби состоится на стадионе "Сан-Сиро".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" - "Интер".

Начало встречи - в 21:45.

Это будет 182-е по счету миланское дерби. Преимущество в личных противостояниях удерживает "Интер". На счету "нерадзурри" 67 побед при 57 ничьих и 57 "викториях" "Милана".

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" занимает 7-е место, набрав 6 очков. "Интер" лидирует, являясь единственной командой, которая выиграла все три матча на старте Серии А. В минувшем сезоне матчи между командами завершились двумя победами "нерадзурри" - 3:2 в гостевой встрече и 1:0 в домашней.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вольфсбург - Александрия - 3:1 Хроника матча, видео голов

Вольфсбург Александрия - прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Вольфсбурга

Динамо - Мальме 1-0 Хроника матча, видео гола

Динамо Мальме - прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Киева

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 Хроника матча, видео голов

Шахтер Манчестер Сити - прямая трансляция матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Новости

21 сентября

16:00
В Черновцах виновник ДТП со стрельбой пытался сбежать от полиции: фото
15:38
Отказ Украины от работы в ПАСЕ: всплыла неожиданная деталь
15:15
В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: подробности трагедии, фото и видео
14:51
Угроза третьего Майдана: эксперты рассказали, чем могут обернуться выборы в ОРДЛО
14:51
Вызывайте санитаров: сеть рассмешил рассказ боевика ДНР о войне на Донбассе, видео
14:34
Названы имена самых злостных нардепов-прогульщиков новой Рады
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой
Открытие Высшего Антикоррупционного суда
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: