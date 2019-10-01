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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Аталанта - Шахтер: онлайн трансляция

Шахтер в матче Лиги чемпионов сыграет с клубом Малиновского

вторник, 1 октября 2019, 09:46
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Шахтер в матче Лиги чемпионов сыграет с клубом Малиновского

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" встретится с донецким "Шахтером". Встреча состоится 1 октября в Милане на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер".

Начало поединка в 19:55.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С, 2-й тур

АТАЛАНТА Италия - ШАХТЕР Украина

АТАЛАНТА - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Аталанта" и "Шахтер" не встречались.

В первом туре Лиги чемпионов оба клуба выступили крайне неудачно. "Аталанта" на выезде была разгромлена загребским "Динамо", "Шахтер" на своем поле потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити".

Напомним, что за "Аталанту" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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