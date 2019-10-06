Деревянченко - Головкин: Хроника чемпионского боя

В Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" украинский боксер Сергей Деревянченко в чемпионском бою проиграл казахстанцу Геннадию Головкину. Таким образом, Головкин завоевал вакантные чемпионские титула по версиям IBF и IBO в среднем весе.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

ДЕРЕВЯНЧЕНКО - ГОЛОВКИН: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

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Известный портал BoxingScene посчитал, что Деревянченко победил 115-112, но, к сожалению, решение о победителе принимали судьи в зале.

"Я бы хотел получить реванш, если это возможно", - заявил Деревянченко.

"Благодарю своего сегодняшнего соперника. Я уважаю Деревянченко и его команду, он очень серьезный соперник. Это был тяжелый бой. Я готов к реваншу, если зрители его захотят", - сказал Головкин.

Недовольны зрители решением судей. Стоит свист в зале.

Головкин стал победителем по решению судей. Но нельзя сказать, что Деревянченко проиграл. Весьма спорное решение. Судьи единогласно отдали победу казахстанцу - 114-113, 115-112, 115-112.

Ждем решение судей! Пожалуй, что лучше смотрелся Деревянченко, но нокдаун в первом раунде может повлиять на результат.

12 раунд. Практически без ударов прошел последний раунд. Не менее 10 раз соперники входили в клинч.

11 раунд. Головкин постоянно шел вперед, но Деревянченко успешно проводил контратаки.

10 раунд. С первых секунд бросился в атаку украинец и привел в восторг зрителей. Головкин сумел ответить лишь ударом по затылку, за что получил предупреждение от рефери. Небольшое рассечение у казахстанца.

9 раунд. Сильный апперкот пропустит Деревянченко на первых секундах, но сумел собраться и выбросить несколько серий. Синяк появился под глазом у Головкина.

8 раунд. В схожем ключе прошел и этот раунд, но на последних секундах Деревянчеко нанес чувствительный удар Головкину.

7 раунд. Головкин активно шел в атаку, но украинцу удавалось успешно отвечать оппоненту.

6 раунд. Несколько раз Головкин пытался оттеснить Деревянченко к канатам, но украинцу каждый раз удавалось успешно встретить соперника ударом передней рукой.

5 раунд. В середине раунда Деревянченко пропустил чувствительный апперкот, но перед гонгом пробил печень сопернику. Потряс этот удар Головкина.

4 раунд. Довольно равный раунд провели боксеры. Ничем не уступил Деревянченко именитому оппоненту.

3 раунд. Вновь Деревянченко с первых секунд бросился в атаку и выбросил несколько неплохих серий. Впрочем, очевидно, что украинцу мешает кровь, которая сочится из мест рассечения. Надеюсь, что секунданты приведут в порядок Сергея.

2 раунд. Деревянченко активнее начал раунд, но затем Головкин сумел нанести ему несколько ударов. Сразу два рассечения на лице украинцу, но, похоже, пока ничего страшного.

1 раунд. Боксеры начали с разведки, но затем Головкин активно пошел в атаку и отправил Деревянченко в нокдаун! Впрочем, украинец сумел подняться и нанес оппоненту чувствительный удар.

Бой начался!

А вот выходит и фаворит боя - легендарный Геннадий GGG Головкин!

Сергей Деревянченко по прозвищу Техник выходит в ринг! Приветствуют зрители украинского боксера.

Звучат гимны Украины и Казахстана!

Боксерам уже тейпируют руки.

Для 33-летнего Деревянченко это была вторая попытка стать чемпионом мира. В октябре прошлого года он уступил в бою за чемпионский пояс по версии IBO американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей.

Что касается 37-летнего Головкина, то ранее он владел всеми престижными титулами чемпиона мира в среднем весе - WBA, IBF, WBC, IBO и The Ring.

Ранее "Апостроф" разобрал все интересные моменты предстоящего боя Деревянченко - Головкин.