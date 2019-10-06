Деревянченко - Головкин: полное видео боя

В Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" украинский боксер Сергей Деревянченко потерпел поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за два вакантных чемпионских титула по версиям IBF и IBO в среднем весе.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Головкина единогласным решением судей - 114-113, 115-112, 115-112. Решение судей не понравилось зрителям и Головкин давал послематчевое интервью под аккомпанемент свиста, а известный портал BoxingScene посчитал, что Деревянченко победил 115-112.

Для боксеров это была третья очная встреча в ринге. Ранее они дважды встречались в любителях. Оба поединка завершались победами казахстанского боксера.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Ранее "Апостроф" публиковал видео лучших моментов боя Деревянченко - Головкин.