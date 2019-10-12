Усик - Уизерспун: онлайн трансляция боя

В ночь на 13 октября в американском Чикаго состоится бой между украинским боксером Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном. Это будет дебютный выход в ринг украинца в супертяжелом весе.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию боя Усик - Уизерспун.

Ориентировочное начало боя около 6:00 по киевскому времени.

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На счету Усика 16 боев среди профессионалов и во всех 16-ти он побеждал. 12 раз бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе выиграл нокаутом.

Чазз Уизерспун провел 41 поединок среди профессионалов и добыл 38 побед при трех поражениях. На его счету 29 нокаутов.

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Перед боем прошла официальная церемония взвешивания. Украинец показал на весах 97,5 кг и оказался на 12 кг легче американца. Вес Уизерспуна перед боем составил 109,8 кг.