Усик - Уизерспун: прогноз букмекеров на бой

В ночь с 12 на 13 октября на "Винтраст Арене" в Чикаго украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с американцем Чаззом Уизерспуном по прозвищу "Джентльмен".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Усик - Уизерспун.

Безоговорочным фаворитом боя по версии букмекеров является украинец. На победу Усика предлагается коэффициент 1,01. Успех Уизерспуна оценивается котировкой 18,00. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 34,00.

Напомним, что поединок не будет титульным, поэтому на кону не будет стоять никаких поясов.

На профессиональном ринге 38-летний Уизерспун провел 41 бой и одержал 38 побед (29 - нокаутом).

32-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый дивизион.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Уизерспун стал соперником Усика после того как допинг-тест провалил нидерландец Тайрон Спонг.