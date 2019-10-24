Динамо - Копенгаген: онлайн трансляция

В четверг, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЕВРОПЫ

2-й тур. Группа В

ДИНАМО Украина - КОПЕНГАГЕН Дания

Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. В качестве его ассистентов выступят Джевдет Комурджуоглу и Экрем Кан.

Ранее "Динамо" и "Копенгаген" в еврокубковых турнирах не встречались.

После двух туров "Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по четыре очка. В 1-м туре "Динамо" обыграло "Мальме", а во 2-м - сыграло вничью с "Лугано".