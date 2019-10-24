RU  UA  EN

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Динамо Киев
Александрия

Динамо - Копенгаген: онлайн трансляция

Динамо сыграет с чемпионом Дании в Лиге Европы

четверг, 24 октября 2019, 00:05
читати статтю українською
Динамо сыграет с чемпионом Дании в Лиге Европы

В четверг, 24 октября, состоится матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном". Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЕВРОПЫ

2-й тур. Группа В

ДИНАМО Украина - КОПЕНГАГЕН Дания

Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. В качестве его ассистентов выступят Джевдет Комурджуоглу и Экрем Кан.

Ранее "Динамо" и "Копенгаген" в еврокубковых турнирах не встречались.

После двух туров "Копенгаген" и "Динамо" делят 1 место в турнирной таблице группы В, набрав по четыре очка. В 1-м туре "Динамо" обыграло "Мальме", а во 2-м - сыграло вничью с "Лугано".

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Славия - Барселона - 1:2 Хроника матча

Славия Барселона - прямая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Праги

Интер - Боруссия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Интер Боруссия - прямая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Милана

Аякс - Челси - 0:1 Хроника матча, видео гола

Аякс Челси - прямая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Амстердама

Новости

24 октября

00:26
Лига чемпионов: лучший клуб Европы одержал крупную победу в Бельгии
00:25
Лига чемпионов: "Наполи" вырвал победу в очень тяжелой игре с "быками"

23 октября

23:59
Лига чемпионов: "Барселона" одержала тяжелейшую победу над скромным чешским клубом
23:52
"Интер" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2020
22:28
Супергол Ракицкого не помог: Зенит проиграл немецким "быкам" в Лиге чемпионов
22:19
"Челси" остановил победную серию "Аякса" в Лиге чемпионов
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона
Пресс-марафон президента Зеленского
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: