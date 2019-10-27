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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Шахтер - Александрия: онлайн трансляция

Чемпион Украины сыграет с бронзовым призером прошлого сезона

воскресенье, 27 октября 2019, 00:10
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Чемпион Украины сыграет с бронзовым призером прошлого сезона

27 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Начало встречи в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

12-й тур

ШАХТЕР Донецк - АЛЕКСАНДРИЯ

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. В качестве его ассистентов выступят Александр Войтюк и Игорь Пасхал. Резервный судья - Семен Шлончак.

"Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав максимальные 33 очка. "Александрия" занимает четвертую позицию, имея в активе 19 очков.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" в гостях со счетом 3:1.

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