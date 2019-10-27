Шахтер - Александрия: онлайн трансляция

27 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".
Начало встречи в 17:00.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
12-й тур
ШАХТЕР Донецк - АЛЕКСАНДРИЯ
Обслужит матч арбитр Виталий Романов. В качестве его ассистентов выступят Александр Войтюк и Игорь Пасхал. Резервный судья - Семен Шлончак.
"Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав максимальные 33 очка. "Александрия" занимает четвертую позицию, имея в активе 19 очков.
В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" в гостях со счетом 3:1.