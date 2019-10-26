Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций

27 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между донецким и александрийским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

После 11 туров "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" выиграли 11 матчей из 11-ти и набрали 33 очка. "Александрия" находится четвертом месте в таблице, имея в активе 19 очков.

В первом круге "Шахтер" обыграл "Александрию" в гостях со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 11-м туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил команду из села.