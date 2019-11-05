Барселона - Славия: онлайн трансляция

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и чешская "Славия". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Славия".

Начало матча - в 19:55.

Встречу обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. К матчу команды подходят в разных настроениях. "Барселона" в своем последнем матче чемпионата Испании на выезде уступила "Леванте" (1:3), а "Славия" в игре первенства Чехии дома разгромила "Баник" (4:0).

БАРСЕЛОНА - СЛАВИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



С подробной турнирной таблицей группы F Лиги чемпионов можно ознакомиться на "Апострофе". Полный календарь турнира сезона-2019/20 доступен по ссылке.