Барселона - Славия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 5 ноября, в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и чешская "Славия". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Славия".

Начало встречи - в 19:55.

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу каталонского клуба предлагается коэффициент 1,20. На успех чехов можно поставить с коэффициентом 13,50. Ничья оценивается коэффициентом 6,90.

"Барселона" занимает первое место в группе F, одержав две победы при одной ничьей. "Славия" находится на последней, четвертой позиции, набрав одно очко.

Двумя неделями ранее матч в Праге между командами завершился со счетом 2:1 в пользу чемпиона Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скромный клуб унизил "Барселону" в чемпионате Испании.