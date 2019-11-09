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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Шахтер - Динамо: онлайн трансляция

Шахтер и Динамо сойдутся в 14-м туре чемпионата Украины

суббота, 9 ноября 2019, 12:31
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Шахтер и Динамо сойдутся в 14-м туре чемпионата Украины Фото: fcdynamo.kiev.ua

10 ноября в матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало поединка в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

14-й тур

ШАХТЕР Донецк - ДИНАМО Киев

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В качестве его ассистентов выступят Андрей Скрипка и Владимир Володин. Резервный арбитр - Ярослав Козык.

"Шахтер" является лидером украинской Премьер-лиги. После 13 туров "горняки" занимают первое место, набрав 37 очков. "Динамо" находится на второй позиции, имея в активе 27 очков.

В нынешнем сезоне "Шахтер" и "Динамо" встречались уже трижды. В матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило счетом 2:1, в поединке 3-го тура чемпионата Украины победу одержал "Шахтер" (2:1), а в 1/8 финала вновь выиграли динамовцы (2:1).

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