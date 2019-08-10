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Шахтар одержал победу над Динамо в Киеве

суббота, 10 августа 2019, 19:11
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Киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в центральном матче третьего тура чемпионата Украины. Встреча в Киеве завершилась победой гостей со счетом 2:1.

"Горянки" полностью доминировали в матче. Именно Мораес открыл счет в матче уже на 21-й минуте, а на 39-й дебютным голом за киевлян отметился Родригес.

Точку в матче поставил Марлос во втором тайме, хотя и без него "горняки" могли забивать как минимум еще парочку мячей.

Динамо — Шахтер 1:2

Голы: Родригес, 39 — Мораес, 21, Марлос, 65

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Гармаш, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70) – Цыганков (Вербич, 60), Родригес, Де Пена.

Шахтер: Пятов – Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос (Дентиньо, 90+2), Алан Патрик, Соломон, Тайсон – Мораес (Бланко-Лещук, 80).

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный тренер ответил на слухи о работе в Динамо.

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