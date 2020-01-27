Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

26 января стал одним из самых черных дней в истории мирового баскетбола. В этот день из жизни ушел легендарный Коби Брайант - он погиб в авиакатастрофе. Ужасу случившемуся добавляет тот факт, что вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна. Девочка также занималась баскетболом и в роковой день направлялась с отцом в академию, чтобы принять участие в матче. Вертолет вместе с Брайантами, а также еще одним родителем с девочкой рухнул на землю в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). В результате крушения не выжил никто.

Брайант родился 23 августа 1978 года в Филадельфии. Его отец - Джо Брайант также был баскетболистом и выступал за клубы НБА и Италии. В возрасте шести лет Коби вместе с семьей переехал в Италию, где изучил итальянский и испанский языки. В 1991 году Джо Брайант завершил профессиональную карьеру и семья вернулась в США.

Коби учился в школе Лауэр Мерион в городе Ардмор (Пенсильвания). С юных лет у него проявились выдающиеся баскетбольные способности и он был признан лучшим баскетболистом среди школьников в США.

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В 1996 году Брайант на драфте НБА под 13-м номером был выбран клубом "Шарлотт Хорнетс", который сразу после этого обменял его в "Лос-Анджелес Лейкерс". Спустя год молодой баскетболист стал победителем НБА в конкурсе самых красивых бросков сверху. Уже в первые годы карьеры Коби стали сравнивать с легендарным Майклом Джорданом, называя его будущим преемником "Его Воздушества". Забегая вперед, можно сказать, что Брайант оправдал все ожидания.

За свою карьеру Брайант пять раз становился чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009 и 2010). Болельщики 18 раз выбирали его для участия в матчах всех звезд НБА. По этому показателю Кобе уступил только другой легенде НБА - Кариму Абдул-Джаббару (19). Впервые Брайант сыграл в матче всех звезд в возрасте 18 лет и 158 дней, став самым молодым участником матча-бенефиса.

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В 2006 году Брайант набрал 81 очко в матче НБА, показав второй результат в истории. Больше него очков в одном матче набирал только Уилт Чемберлен (100 очков в 1962 году). В 2016 году Коби завершил карьеру и в своем прощальном матче набрал невероятные 60 очков. Всего за карьеру он набрал 33 643 очка, что является четвертым показателем в истории НБА.

В 2001 году Брайант женился на танцовщице Ванессе Лэйн, хотя против этого выступали все его родственники. В браке у четы Брайантов родились четверо дочерей - Наталья, Бьянка, Капри и Джианна. К сожалению, Джианна ушла на небо вместе с отцом.