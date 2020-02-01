Реал - Атлетико - 1:0 Хроника матча

В матче 22-го тура чемпионата Испании играли "Реал" и "Атлетико". Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" вел онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Атлетико".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

22-й тур

РЕАЛ - АТЛЕТИКО - 1:0

Гол: Бензема, 56.

Реал: Куртуа, Менди, Рамос, Варан, Карвахаль, Иско (Васкес, 46), Кроос (Винисиус, 46), Каземиро, Вальверде, Модрич, Бензема.

Атлетико: Облак, Савич, Врсалько, Лоди, Фелипе, Сауль, Льоренте, Парти (Камельо, 74), Витоло (Карраско, 71), Мората (Лемар, 50), Корреа.

Финальный свисток. "Реал" в не самом интересном матче обыграл "Атлетико".

90. Две минуты добавил арбитр к основному времени.

88. А вот Каземиро желтую карточку перед собой увидел. За разговоры он ее получил.

87. Корреа фолит на Винисиусе, но избегает предупреждения.

84. Накаляется игра. Менди рукой ударил Врсалько и получил за это желтую карточку.

80. Врсалько получил предупреждение за грубую игру против Винисиуса.

74. Последнюю замену сделал Симеоне. Камельо занял место на поле Парти, который отправился отдыхать.

74. Васкес выкатил мяч под удар Менди, но у того сфера свалилась с ноги.

71. Карраско вышел на поле, заменив Витоло.

70. Парти пробил метров с 35 - мимо.

66. Фелипе получил предупреждение за фол в центре поля на Васкесе.

64. Куртуа справился с дальним ударом Менди.

56. ГОООООООООЛ! Бензема открывает счет. Винисиус бросил по левому флангу в прорыв Менди, тот прострелил, а Бензема ударом в касание пробил Облака.

50. Замену делают гости. Мората ушел отдыхать, вместо него на поле вышел Лемар.

48. Облак в красивом прыжке парировал удар Вальверде.

46. Начался второй тайм. В перерыве Зидан сделал две замены. Вместо Крооса и Иско на поле вышли Винисиус и Васкес.

Перерыв. Отдыхаем 15 минут.

44. Бензема совсем чуть-чуть не дотянулся до навеса Карвахаля.

42. Корреа вышел один на один с Куртуа и пробил мимо ворот. Но, стоит отметить, игрок "Атлетико" находился в явном офсайде, поэтому гол в любом бы случае засчитан не был бы.

37. Пока без моментов игра у нас. Много борьбы. "Реал" поддавливает, но говорить о его преимуществе не приходится. "Атлетико" огрызается.

32. Мората упал в штрафной "Реала" в борьбе с Каземиро. Арбитр не решился назначить пенальти.

28. Карвахаль получил повреждение. Вышли медики на поле.

24. Очередная опасная атака гостей. Мяч после удара Корреа встретился со штангой и улетел за пределы поля..

19. Снова опасно у ворот Куртуа. Совсем рядом со штангой пришелся удар с линии штрафной кого-то из игроков гостей.

18. Момент у гостей. Витоло пробивал метров с 15, но Куртуа справился с ударом, который пришелся практически по центру ворот.

16. Кроос мощно приложился из-за штрафной. Мимо.

13. Не прошла передача от Мораты в центр штрафной "Реала".

10. Опасно! Снова Кроос нашел передачей Рамоса. Тот пробивал метров с 11, но не попал по мячу. Позиция у капитана "Реала" была убойной.

7. Рамос пробил из пределов штрафной после навеса Крооса. Не получился удар у капитана "Реала" - выше ворот улетел мяч.

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4. Спокойно проходит игра в стартовые минуты.

1. Матч начался. "Атлетико" развел мяч с центра поля.

Приветствуем, дорогие любители футбола. До начала центрального матча 22-го тура чемпионата Испании остаются считанные минуты. Приглашаем следить за событиями во встрече между "Реалом" и "Атлетиком" вместе с "Апострофом".

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров были "сливочные". На победу "Реала" принимались ставки с коэффициентом 1,81. На ничью можно было поставить с котировкой 3,45. Выигрыш "Атлетико" оценивался коэффициентом 4,75.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 23 матчах 49 очков. "Атлетико" занимает 5-е место. В его активе 36 очков. Это была третья встреча команд в текущем сезоне. Два предыдущих матча между ними завершились без забитых мячей. В финале Суперкубка Испании "Реал" одержал победу лишь в серии пенальти.